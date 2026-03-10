Дело в отношении Галицкой было возбуждено при отсутствии состава преступления

Уголовное дело в отношении Алии Галицкой возбуждено без достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Об этом ее последний адвокат Дмитрий Емельянов рассказал 5-tv.ru.

Уголовное дело было прекращено за отсутствием в действиях Галицкой состава преступления.

Алия Галицкая была арестована 6 февраля по подозрению в вымогательстве более 150 миллионов долларов у Александра Галицкого. По первой версии следствия, в 2024 году она совместно с неустановленными лицами требовала у бывшего мужа деньги, угрожая распространением информации, порочащей его репутацию. Ей грозило до 15 лет колонии.

Позднее стало известно, что женщина совершила самоубийство в изоляторе временного содержания. В предсмертной записке значилась, что она в произошедшем винит бывшего мужа. Об их семейном конфликте ранее рассказывал 5-tv.ru.

