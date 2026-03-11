Не опоздать на грядку: дачникам дали советы по посеву перцев, капусты и цветов

Дарья Корзина
Овощи и цветы рекомендуется сеять с учетом сроков рассады и устойчивости к заморозкам.

Какие культуры оптимально сеять в марте для рассады

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Депутат Чаплин: март — время посева рассады томатов, капусты и базилика

Март — идеальное время для старта посевной, заявил изданию Газета.ру председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, те, кто хочет получить ранний урожай, не должны откладывать работы.

«Природа не терпит суеты, но и промедления она тоже не прощает, поэтому сейчас самое время вооружиться семенами и приступать к делу», — заключил Чаплин.

В первой половине месяца эксперт советует заняться среднеранними сортами томатов, а также досеять перцы и баклажаны, если они еще не посажены. Продолжается сев лука-порея и корневого сельдерея — у этих культур долгий вегетационный период. Во второй декаде наступает черед ранних сортов капусты: белокочанной, цветной, брокколи и кольраби. Ближе к концу марта высевают теплолюбивый базилик, чтобы рассада не переросла.

Чаплин напомнил и о цветах: астры, бархатцы, циннии, львиный зев, душистый табак и флоксы, посеянные сейчас, зацветут уже через месяц–полтора после высадки.

Главный совет парламентария — рассчитывать сроки от предполагаемой даты переноса в грунт, учитывая возраст рассады и время на всходы. Лучше получить крепкие, но не переросшие растения, чем мучиться с вытянувшимися на подоконнике.

