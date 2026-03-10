Пытался спасти подругу: в Подмосковье на месте пропажи детей нашли новую зацепку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

История с исчезновением детей получила продолжение.

Дети пропали в Подмосковье что с ними случилось что известно

Фото: МЧС Московской области

В Подмосковье на месте пропажи детей нашли новые следы

Поиски троих детей, исчезнувших в Подмосковье, продолжаются уже несколько дней. В ходе обследования территории участники спасательной операции нашли новые следы, которые могут пролить свет на обстоятельства случившегося. Об этом сообщает портал MSK1 со ссылкой на одного из добровольцев, участвующих в поисковых мероприятиях.

По словам собеседника издания, найденные на месте пропажи следы позволяют предположить, что дети могли оказаться в воде практически одновременно. Судя по всему, один из подростков пытался выбраться и, вероятно, помочь другому, однако в итоге также оказался в воде.

Участники поисков признаются, что надежд обнаружить школьников на суше почти не остается. Добровольцы предполагают, что детей могло унести течением или прижать к берегу льдом.

В поисковой операции задействованы сотни людей. По данным организаторов, к работам подключились около 500 добровольцев. Они обследуют береговую линию, прилегающие участки и акваторию водоема.

Напомним, речь идет о двух 12-летних мальчиках и 13-летней девочке, которые пропали после прогулки. По информации из местных пабликов, подростки встретились во дворе, чтобы поздравить знакомую школьницу, а затем отправились к Москве-реке. Предположительно, во время игр возле воды дети могли провалиться под лед.

Позже на берегу нашли вещи одного из мальчиков, что усилило версию о том, что трагедия могла произойти именно у реки. Поисковые мероприятия продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

