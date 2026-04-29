Камеры засняли момент попадания мальчика в щетку трактора в Зеленограде

Евгения Алешина

Ребенка спасти не удалось.

Камеры засняли момент попадания 12-летнего мальчика в щетку трактора в Зеленограде. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как ребенок запрыгнул на спецтехнику, когда та находилась в движении, после чего его затянуло в щетку трактора. Мальчика спасти не удалось — он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Инцидент произошел в районе Крюково. В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В московской прокуратуре сообщили, что по факту случившегося организована процессуальная проверка.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что в Самаре упавшее дерево стало причиной гибели девочки‑подростка.

По информации экстренных служб, сильный порыв ветра повалил крупное дерево, ветви которого обрушились на находившихся поблизости людей. В зоне поражения оказалась несовершеннолетняя — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Специалисты провели необходимые мероприятия, однако спасти пострадавшую не удалось.

