Погибшего под трактором школьника в Зеленограде подстрекала подруга

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 69 0

Трагическая попытка произвести впечатление на сверстницу привела к непоправимым последствиям во время прогулки.

Мальчик погиб под уборочным трактором в Зеленограде

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подросток, погибший под уборочным трактором в Зеленограде, запрыгнул на движущееся транспортное средство по просьбе девочки, в которую был влюблен. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, трагедия произошла во время прогулки несовершеннолетнего с двумя приятельницами. Одна из девочек, к которой юноша испытывал симпатию, предложила ему запрыгнуть на проезжавшую мимо спецтехнику.

Желая продемонстрировать смелость и произвести впечатление на подругу, ребенок решился на опасный трюк. Однако маневр закончился несчастным случаем: мальчика затянуло в крутящиеся щетки работающего агрегата. Свидетельницы происшествия, испугавшись суровых последствий и увиденного, немедленно скрылись с места инцидента.

Камеры засняли момент попадания 12-летнего мальчика в щетку трактора в Зеленограде. В московской прокуратуре сообщили, что по факту случившегося организована процессуальная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковных Мытищах семилетний мальчик погиб после падения в реку Клязьму. Трагедия произошла 28 апреля: ребенок находился дома вместе со взрослыми, но вышел на улицу и направился к воде. По предварительной информации, мальчик упал с пирса и утонул.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

