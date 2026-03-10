Трагедия под мостом: в петербургской реке Утка обнаружили тело девушки

Тело девушки обнаружили под мостом через реку Утка в Санкт-Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга утром 10 марта под мостовым сооружением через реку Утка было найдено тело девушки. Об этом сообщает сетевое издание 78.ru.

По имеющимся данным, страшную находку обнаружили в районе девяти часов утра неподалеку от жилого дома № 15, расположенного на Русановской улице. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательной службы, которые вытащили погибшую из воды на берег.

В дальнейшем тело было передано представителям правоохранительных органов для проведения первичного осмотра и транспортировки в морг.

На текущий момент эксперты устанавливают точное время смерти и длительность пребывания тела в холодной воде. Сообщается, что погибшая была полностью одета: на ней зафиксированы футболка, штаны и носки. К расследованию инцидента уже подключились сотрудники Следственного комитета, которые проводят осмотр территории и собирают улики.

«10 марта в реке в Невском районе обнаружено тело девушки без внешних признаков насильственной смерти», — отметили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки силовикам предстоит идентифицировать личность горожанки и восстановить картину последних часов ее жизни.

