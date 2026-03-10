Трагедия под мостом: в петербургской реке Утка обнаружили тело девушки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 124 0

Она была одета в футболку, штаны и носки.

Тело девушки нашли в Петербурге что случилось

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело девушки обнаружили под мостом через реку Утка в Санкт-Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга утром 10 марта под мостовым сооружением через реку Утка было найдено тело девушки. Об этом сообщает сетевое издание 78.ru.

По имеющимся данным, страшную находку обнаружили в районе девяти часов утра неподалеку от жилого дома № 15, расположенного на Русановской улице. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательной службы, которые вытащили погибшую из воды на берег.

В дальнейшем тело было передано представителям правоохранительных органов для проведения первичного осмотра и транспортировки в морг.

На текущий момент эксперты устанавливают точное время смерти и длительность пребывания тела в холодной воде. Сообщается, что погибшая была полностью одета: на ней зафиксированы футболка, штаны и носки. К расследованию инцидента уже подключились сотрудники Следственного комитета, которые проводят осмотр территории и собирают улики.

«10 марта в реке в Невском районе обнаружено тело девушки без внешних признаков насильственной смерти», — отметили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки силовикам предстоит идентифицировать личность горожанки и восстановить картину последних часов ее жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:20
Трамп готов к диалогу с Ираном при условии продуктивности переговоров
22:05
Путин поручил представить к званию Героя России бойца, оборонявшегося 68 дней
21:50
Иран закрыл Ормузский пролив для судов США и Израиля
21:40
Зацепин и Пахмутова сыграли на рояле в Большом театре
21:25
«Что за хрень?» — Самойлова прокомментировала инцидент с футболистом Мбаппе
21:15
Судебный иск и громкий скандал: стюардесса облила четырехлетнюю девочку кипятком

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 10 марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Три человека ранены при атаке ВСУ на жилой дом в Брянской области

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить