«Что за хрень?» — Самойлова прокомментировала инцидент с футболистом Мбаппе

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Звезда «Реала» толкнул многодетную мать на выходе из отеля в Париже.

Что Оксана Самойлова сказала про инцидент с Килианом Мбаппе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Оксана Самойлова не узнала футболиста Килиана Мбаппе, когда он ее толкнул

Блогер и многодетная мама Оксана Самойлова не узнала футболиста Килиана Мбаппе, когда тот толкнул ее на выходе из отеля в Париже. Об этом она рассказала в беседе с Super.ru.

Самойлова объяснила, что в тот момент она шла обедать и совсем не ожидала, что на выходе будет стоять пресса.

«Я такая думаю: что за хрень. Они (журналисты. — Прим. ред.) облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперед — никуда. И тут я чувствую легкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно, какая-то паника, я даже не поняла вообще, что это было», — сказала она.

О том, что это был Мбаппе, Самойлова узнала лишь из новостей на следующий день. Блогер возмутилась, что спортсмен начал пихаться еще когда выходил с ней из вращающейся дверей и «залез в ее отсек» вместо того, чтобы подождать следующий.

Момент столкновения со звездой «Реала» попал на видео и моментально разлетелся по соцсетям. На кадрах видно, как Мбаппе намеревался быстро проскочить к автомобилю на выходе из здания отеля.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Мария Погребняк требует «отменить» Мбаппе за стычку с Самойловой.

