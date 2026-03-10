Путин поручил представить к званию Героя России бойца, оборонявшегося 68 дней

Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Сергей Ярашев удерживал позицию в районе Гришино, еду и патроны ему доставляли дронами.

Сержант Сергей Ярашев удерживал позиции в одиночку 68 дней

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении звания Героя России 21-летнему военнослужащему Сергею Ярашеву. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, после того как глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подвиге бойца на встрече в Кремле, Путин запросил в Минобороны подробную справку. Ознакомившись с ней, президент дал поручение подготовить документ о награждении.

Песков уточнил, что указ будет подписан в ближайшее время. Ярашев в настоящее время находится в госпитале, ему провели серьезную операцию.

Ранее Пушилин сообщил, что молодой человек, только завершивший срочную службу, оказался в эпицентре боев на красноармейском направлении. В одиночку он в течение 68 дней удерживал российские позиции в районе села Гришино. Снабжение бойца продуктами и боеприпасами осуществлялось с помощью беспилотников.

Путин на встрече с главой ДНР заверил, что военнослужащий получит государственную награду и всю необходимую медицинскую поддержку.

