В ООН осудили удар ВСУ по Брянску и выступили против атак на мирных жителей

Секретариат ООН выступил с заявлением в связи с ракетным ударом боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. Об этом 10 марта на брифинге сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — заявил Дюжаррик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по Брянску был нанесен ракетный удар. Об этом проинформировал губернатор области Александр Богомаз.

По словам главы региона, украинские боевики намеренно атаковали мирных жителей. Он назвал случившееся бесчеловечным террористическим актом и сообщил, что в настоящее время принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий удара.

Богомаз также добавил, что в результате атаки есть погибшие и раненые. Официальные данные о количестве жертв и пострадавших пока не приводятся.

