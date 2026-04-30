В Петербурге собрались ввести обязательное тестирование на наркотики в вузах

А теперь о новости, к которой российские чиновники и депутаты упорно готовили нас последние несколько лет. Речь об обязательном тестировании детей на наркотики в школах и вузах. Сейчас эта процедура добровольная. Теперь же составлен целый список специальностей, где нельзя будет обучаться без сдачи наркотеста.

Однако в прошлом году от него отказались больше 60 процентов учащихся. И что же теперь делать с принудительным медосмотром разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Пакетик в руках врача — тест-система, за считанные секунды она определяет, употреблял ли подросток что-то запрещенное.

«Достаточно, извините, помочиться в баночку, туда погрузить тест-систему, и она даст результаты», — объяснила заведующая детским приемным отделением клиники СПбГПМУ Ксана Штернлихт.

Сдавать такие тесты уже скоро хотят обязать школьников, при поступлении в вузы и колледжи, а также студентов, причем ежегодно. Будут ли это экспресс-полоски или тесты по крови — законотворцы еще не определились. Общий посыл: есть список профессий, где уже сегодня нельзя работать тем, кого уличали в употреблении наркотиков, его утвердили 15 лет назад.

Так зачем вообще учить таких «неблагополучных» и тратить бюджетные деньги?

«На сегодняшний день у нас получается, что при устройстве на работу такая справка и такие исследования нужны, а во время обучения такие исследования не нужны. Мы считаем, что это несправедливо», — пояснил депутат Заксобрания Петербурга Константин Чебыкин.

Речь идет о 28 видах деятельности, куда закрыт доступ наркозависимым. На транспорте — это пилоты, водители, экипажи судов. В добыче полезных ископаемых — шахтеры, горняки, работники нефтегазовой сферы. На химпроизводствах запрет касается всех, кто имеет дело со взрывчатыми и горючими веществами. Наркозависимым запрещено работать с оружием, с детьми: это педагоги, воспитатели и вожатые. В медицине — врачи, медсестры. На стройке— крановщики, высотники. Плюс в этом списке целый ряд профессий, связанных с гостайной. И всех будут проверять.

Это могут быть ежегодные медосмотры, тесты добавят в них. На базе студенческих поликлиник или их будут делать в выездных лабораториях. Другое дело, что о таком осмотре студенты, как правило, знают заранее. Можно сделать вид, что заболел, уйти с пар или просто отказаться от осмотра, ведь это не прописано в договоре на обучение.

Так, например, от школьного медосмотра в прошлом году отказались 64 процента учеников. А это как раз будущие абитуриенты. Юристы говорят, придется прописать все мелочи на законодательном уровне, поменять уставы вузов и колледжей и не забыть прописать возможность пересдачи.

«Никто не исключает медицинскую ошибку. А во-вторых, такой результат положительный может быть вызван приемом определенных лекарственных препаратов», — объяснила юрист Екатерина Чельдиева.

У студентов немало вопросов. А как же их право на образование?

«Если что-то выявится. Вопрос в том, какие меры будут приняты?» — спросил студент.

«Я думаю, что университет не особо должен связываться с этим. Он должен, в первую очередь, ориентироваться на знания», — считает другой учащийся.

Родители переживают, дети и так в состоянии стресса из-за экзаменов, а тут еще анализы и справки. Причем сдают тесты десятки тысяч человек все пять лет. Это, вероятно, тоже за бюджетные деньги. А потом будущий нефтяник передумал.

«Далеко не всегда ребята по профилю трудоустраиваются. Такая мера — она не то что бы отпугивать будет, она будет существенным давящим психологическим фактором — что ты идешь и заявляешься по сути дела на эти профессии», — пояснил глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов.

Но за депутатами неоспоримые факты — зависимый человек на производстве или за рулем может погубить сотни человек. Чем раньше заметишь зависимость, тем проще с ней бороться.

«Направить его даже к тому же психотерапевту, группу взаимопомощи, то есть возможно, и профилактическая беседа на него подействует», — уверен врач-психиатр Алексей Казанцев.

Правда на парламентской комиссии высказали мнение: никаких бесед, провалил тест — отчислен. Сейчас готовят документы в Антинаркотическоий комитет и Министерство здравоохранения.

