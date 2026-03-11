В Эквадоре реки вышли из берегов: разрушены мосты и дороги

Наводнение накрыло сразу несколько провинций.

Проливные дожди в Эквадоре привели к наводнению и разрушениям

А сейчас ужасающие кадры из Эквадора. Там наводнение накрыло сразу несколько провинций. Все из-за нескончаемых проливных дождей, которые идут с середины февраля.

Реки вышли из берегов. Зафиксированы разрушения инфраструктурных объектов. В одной из провинций обрушился мост. Две автомагистрали в стране закрыты из-за оползней — это затрудняет работу властей по эвакуации населения из зоны бедствия.

В центральной части страны произошел обвал горнодобывающей шахты. Там же обрушился и жилой дом.

