«Лебединое озеро» в Севастополе исполнили в темноте

Во время выступления московских артистов балета пропало электричество.

Балет «Лебединое озеро» в Севастополе исполнили в темноте

Такого «Лебединого озера» мир еще не видел! Жителей Севастополя удивили артисты московского академического театра «Русский балет».

В самый разгар выступления сцена и зрительный зал погрузились в кромешную тьму из-за скачков напряжения. Но музыканты не растерялись и продолжили играть партии по памяти. А балерины — танцевать под свет фонариков на телефонах.

Решить проблему с электричеством быстро не получилось. Поэтому почти все выступление прошло без света, но в необыкновенной атмосфере. Никто из зрителей не ушел.

В конце выступления зал взорвался овациями — артистов еще долго не отпускали со сцены.

