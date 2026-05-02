Освобожденный из польской тюрьмы Бутягин выложил в соцсетях отрывок из «Кавказского пленника»

Возвращенный из польской тюрьмы Бутягин выложил отрывок «Кавказского пленника»

Археолог Александр Бутягин, который провел время в польской тюрьме, сообщил о возвращении в Санкт-Петербург и заверил, что с ним все в порядке. В соцсетях он опубликовал фрагмент из «Кавказского пленника» Александра Пушкина.

«Дорогие друзья, коллеги и сочувствующие! Я дома. Все хорошо. Спасибо вам за помощь, сочувствие и поддержку! Все это было очень важно для меня!» — написал Бутягин на странице во «ВКонтакте».

Ученый также привел строки о освобожденном пленнике: «Редел на небе мрак глубокий/Ложился день на темный дол/Взошла заря. Тропой далекой/Освобожденный пленник шел/И перед ним уже в туманах/Сверкали русские штыки/И окликались на курганах/Сторожевые казаки».

Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины, где ему вменяли незаконные археологические работы в Крыму. В марте окружной суд Варшавы признал допустимой его экстрадицию, после чего защита подала апелляцию, но ее не рассмотрели.

Во вторник археолог вышел на свободу в рамках обмена заключенными на белорусско-польской границе. По возвращении в Россию он дал интервью «Известиям», в котором рассказал о жизни в польской тюрьме. Ранним утром в пятницу он прибыл в Санкт-Петербург.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.