Пашинян выложил поздравление с 1 мая под песню Гарика Сукачева

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Не обошлось и без традиционного жеста с сердцем.

Пашинян выложил видео под песню Гарика Сукачева

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в честь 1 Мая опубликовал в Telegram-канале поздравительное видео под песню российского музыканта Гарика Сукачева «За окошком месяц май». 

«Доброе утро, хорошего дня и люблю всех», — подписал видео Пашинян.

Затем глава армянского правительства показал руками жест в виде сердца. 

Ранее 5-tv.ru, рассказывал о том, что Пашинян устраивал ранее велопрогулки — сначала в Ереване, затем и во время зарубежных визитов, например, в Москву, Париж и Берлин. 

Армянский премьер в ходе визита в российскую столицу в декабре прошлого года прокатился по Москве на велосипеде — в 8 утра он опубликовал видео предрассветных улиц, продемонстрировав зрителям свой велосипедный шлем и костюм. В ходе той же поездки он записал видео под композицию «Белые розы» группы «Ласковый май» в номере отеля. На нем политик показал в камеру «сердечко», а также здание ФСБ на Лубянке за окном, и написал, что любит всех своих подписчиков, пожелав им хорошего дня.

