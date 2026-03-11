Нестареющая легенда: почему «семерка» все еще популярна у автомобилистов

Ее называли «русским мерседесом» и верхом советской роскоши в начале 1980-х. Эти «Жигули» были быстрее и престижнее знаменитой «Волги». Речь о «семерке» — самой популярной вазовской модели, которая стала символом перемен. Она открывала путь к свободе и приключениям, была доступна простому советскому человеку. Но при этом умела очаровывать не только молодежь, но и советских домохозяек. Как ВАЗ 2107 превратился в столь желанный автомобиль? И почему легенда бьет рекорды популярности в наши дни? Выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Королева российских дорог и бездорожья, она докатилась до Голливуда и покорила советские экраны. В ней искали свободу в лихие девяностые. Под ее капотом выросли миллионы мальчишек. Машина, которую «Автоваз» похоронил больше десяти лет назад, по-прежнему живее всех живых.

Самый первый из сохранившихся в России ВАЗ-2107. Номер 462. Отличительный знак раннего автомобиля — это хромированный колпачок без всевозможных накладочек, без ладьи.

Хромированная решетка «под мерседес», югославские пластиковые бамперы, датчик давления масла на приборной панели и первые в нашем автопроме анатомические сиденья. Для отца Сергея Комарова это был люкс ценой в девять тысяч. Для самого Сергея теперь — бесценные воспоминания.

«Детство, детство. Это первый автомобиль, за который я сел за руль уже полноценно, где папа разрешал немножко попробовать на нем поездить. Ты, конечно, садишься в машину времени и как вот в „Гостье из будущего“: они хотели туда, вперед, а мы хотим немного назад, чтобы вспомнить, как там было раньше», — рассказывает автолюбитель Сергей Комаров.

1982-й. Брежнев еще у руля, Олимпиада позади, а в Тольятти готовят смену легендарной «шестерке».

Газета «Известия» за 1978 год. Здесь впервые мелькнул индекс «2107». Тогда это казалось очередным пунктом в плане: модернизация, новый карбюратор, снижение токсичности. Никто и не догадывался, что эти строки станут началом легенды, которая переживет страну, для которой создавалась.

По данным статистики, по дорогам страны колесят более одного миллиона 200 тысяч «семерок». Причина проста: новые машины дорожают слишком быстро. В 2025 году 67% автомобилей приобрели на вторичке. И «семерка» здесь — вне конкуренции.

«Двигатели здесь реально сумасшедшие. Ну, как бы это смешно ни было, но если мы говорим про „Жигули“, максимально выносливые движки, неприхотливые», — подтверждает мастер по ремонту ВАЗ Владимир.

Купить «семерку» сегодня можно по цене смартфона. Самые дорогие экземпляры — не дороже 400 тысяч. Идеально в качестве первого авто либо рабочей лошадки.

Кузов из пластика, спортивные сиденья, электронная «приборка». И двигатель — под тысячу лошадей. Реинкарнация «Жиги», о которой в Союзе, наверно, и не мечтали.

«Это интересно смотреть со стороны, когда „Жигули"-семерка объезжает машины за пять, за десять миллионов рублей», — рассказывает автогонщик Дмитрий Куникин.

«Семерка» пережила своих создателей, дефолт, кризисы и санкции. Символ не просто эпохи — выживаемости. Пока есть запчасти, пока есть умелые руки, и пока есть дороги, — «семерка» будет в строю.

