Письмо с того света: мужчина узнал правду о сыне спустя почти год после смерти жены

Yahoo News: мужчина узнал правду о сыне спустя почти год после смерти жены

Отец-одиночка узнал о том, что не является биологическим родителем своего ребенка, после того как прочитал предсмертное письмо покойной супруги. Об этом сообщмло Yahoo News.

Мужчина решился вскрыть конверт лишь спустя десять месяцев после смерти жены. В своем признании женщина сообщила, что за несколько недель до свадьбы на девичнике у нее случилась связь на одну ночь с другим человеком.

Вскоре после этого она забеременела, но так и не смогла точно определить, кто был настоящим отцом мальчика. В письме супруга извинилась за то, что ей не хватило смелости рассказать о предательстве при жизни.

Автор истории признался пользователям Reddit, что долгое время находился в сомнениях относительно проведения генетической экспертизы. Он осознавал, что ребенок остался без матери и в любом случае нуждается в его заботе.

Однако жажда истины перевесила страх, и мужчина сдал ДНК-тест. Результаты подтвердили опасения.

Мужчина отметил, что поступок покойной супруги кажется ему трусливым. Она оставила его с этой правдой в одиночестве, когда обсуждение ситуации уже невозможно.

Пользователи социальной сети поддержали отца. Они отметили, что семейные узы определяются любовью, а не общими генами.

Многие комментаторы подчеркнули, что мальчик абсолютно невиновен в произошедшем. Они посоветовали мужчине сохранить статус любящего родителя.

Несмотря на эмоциональное потрясение и пролитые слезы, герой истории подтвердил, что его отношение к сыну не изменилось. Ребенок остается для него «всем миром».

Он подчеркнул, что биологическое родство оказалось вторичным по сравнению с привязанностью, сформированной за годы воспитания.

