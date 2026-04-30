Письмо с того света: мужчина узнал правду о сыне спустя почти год после смерти жены

|
Герою истории пришлось сделать ДНК-тест.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Yahoo News: мужчина узнал правду о сыне спустя почти год после смерти жены

Отец-одиночка узнал о том, что не является биологическим родителем своего ребенка, после того как прочитал предсмертное письмо покойной супруги. Об этом сообщмло Yahoo News.

Мужчина решился вскрыть конверт лишь спустя десять месяцев после смерти жены. В своем признании женщина сообщила, что за несколько недель до свадьбы на девичнике у нее случилась связь на одну ночь с другим человеком.

Вскоре после этого она забеременела, но так и не смогла точно определить, кто был настоящим отцом мальчика. В письме супруга извинилась за то, что ей не хватило смелости рассказать о предательстве при жизни.

Автор истории признался пользователям Reddit, что долгое время находился в сомнениях относительно проведения генетической экспертизы. Он осознавал, что ребенок остался без матери и в любом случае нуждается в его заботе.

Однако жажда истины перевесила страх, и мужчина сдал ДНК-тест. Результаты подтвердили опасения.

Мужчина отметил, что поступок покойной супруги кажется ему трусливым. Она оставила его с этой правдой в одиночестве, когда обсуждение ситуации уже невозможно.

Пользователи социальной сети поддержали отца. Они отметили, что семейные узы определяются любовью, а не общими генами.

Многие комментаторы подчеркнули, что мальчик абсолютно невиновен в произошедшем. Они посоветовали мужчине сохранить статус любящего родителя.

Несмотря на эмоциональное потрясение и пролитые слезы, герой истории подтвердил, что его отношение к сыну не изменилось. Ребенок остается для него «всем миром».

Он подчеркнул, что биологическое родство оказалось вторичным по сравнению с привязанностью, сформированной за годы воспитания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.88
0.19 87.78
0.19
Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

19:07
«Мясо и апельсины»: по чему археолог Бутягин скучал в польской тюрьме
19:04
Собирать грибы станет сложнее: в России введут новые правила с 2027 года
19:02
Путин пообещал следить за работой новой команды в руководстве Дагестана
19:00
Захарова цитатой из «Обыкновенного чуда» ответила Каллас о диалоге ЕС с Россией
18:50
Кто возглавит Дагестан? Путин поддержал сразу две кандидатуры
18:44
«Хожу голая»: как актриса Ирина Горбачева борется с комплексами

Сейчас читают

Предвестник развода: Сергей Зверев предупредил мужчин об опасности
«Сила — в многообразии»: Путин назвал основу прочности России
«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео