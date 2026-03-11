Сладкая отрава: сколько сахара можно есть без вреда для здоровья

Эндокринолог Садовская: сладкое должно составлять не более десяти процентов рациона

Распространенное убеждение, что сахар приводит к развитию диабета, является заблуждением. Однако употреблять его все равно стоит умеренно, особенно тем, кто страдает от проблем с усвоением сахара. О том, как есть сладкое без вреда для здоровья, URA.RU рассказала врач-эндокринолог Виктория Садовская.

Само по себе употребление сладостей не увеличивает риск сахарного диабета, даже если есть их регулярно. Однако это чревато другими проблемами со здоровьем — в частности, повышается риск ухудшения состояния кожи, может развиться кариес. А вот переедание — и речь не только о сладком — уже может привести к развитию диабета, отметила эксперт.

Для того, чтобы избежать этого заболевания, необходимо заниматься умеренной физической активностью хотя бы 150 минут в неделю. Если все системы организма работают хорошо, а вес остается в пределах нормы, поступающая еда расщепляется на питательные элементы, включая глюкозу. У человека с избыточным весом глюкоза начинает превышать нормальные значения — возникает гипергликемия.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует ограничивать продукты с высоким содержанием сахара, они должны составлять не более десяти процентов от общего рациона.

Ранее нутрициолог рассказал, почему продукты для похудения не работают во сне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.