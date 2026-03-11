Сладкая отрава: сколько сахара можно есть без вреда для здоровья

Могут ли любимые лакомства вызвать диабет?

Сколько сладкого можно есть без вреда для здоровья

Фото: 5-tv.ru

Эндокринолог Садовская: сладкое должно составлять не более десяти процентов рациона

Распространенное убеждение, что сахар приводит к развитию диабета, является заблуждением. Однако употреблять его все равно стоит умеренно, особенно тем, кто страдает от проблем с усвоением сахара. О том, как есть сладкое без вреда для здоровья, URA.RU рассказала врач-эндокринолог Виктория Садовская.

Само по себе употребление сладостей не увеличивает риск сахарного диабета, даже если есть их регулярно. Однако это чревато другими проблемами со здоровьем — в частности, повышается риск ухудшения состояния кожи, может развиться кариес. А вот переедание — и речь не только о сладком — уже может привести к развитию диабета, отметила эксперт.

Для того, чтобы избежать этого заболевания, необходимо заниматься умеренной физической активностью хотя бы 150 минут в неделю. Если все системы организма работают хорошо, а вес остается в пределах нормы, поступающая еда расщепляется на питательные элементы, включая глюкозу. У человека с избыточным весом глюкоза начинает превышать нормальные значения — возникает гипергликемия.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует ограничивать продукты с высоким содержанием сахара, они должны составлять не более десяти процентов от общего рациона.

Ранее нутрициолог рассказал, почему продукты для похудения не работают во сне.

Ранее нутрициолог рассказал, почему продукты для похудения не работают во сне.

