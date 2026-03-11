Мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 674 0

Свидетели были шокированы, но оторваться от зрелища не могли.

Мужчина убил подростка и выпил его кровь: каннибализм

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NDTV: мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги

В Индии Бхаи Дудж — праздник, призванный укрепить связь между братьями и сестрами — обернулся трагедией. Подросток направлялся к дому сестры, когда на него напал сосед и убил его. Об этом сообщает NDTV.

Зверское убийство средь бела дня

По данным следствия, мужчина напал на подростка со спины, сбил его с ног, а затем несколько раз ударил молотком по голове. От полученных травм юноша скончался на месте.

По словам местных жителей, после убийства мужчина склонился над телом и начал пить кровь из головы жертвы. Затем он попытался содрать плоть и съесть ее.

Один из свидетелей рассказал, что нападавший вел себя пугающе спокойно и даже не пытался сразу скрыться. Он стоял рядом с телом, пока не понял, что сбегаются люди.

Толпа погналась за убийцей

Когда жители опомнились от шока, они бросились в погоню. Мужчина попытался скрыться в полях, но его окружили и задержали до приезда полиции.

Семья погибшего в полной растерянности. Брат убитого заявил, что между ними и нападавшим не было ни ссор, ни каких-либо разногласий.

Криминальное прошлое и возможное безумие

Полиция подтвердила, что мужчина ранее уже отбывал срок за убийство собственной жены. По слухам, у него развилось психическое расстройство. Теперь его обследуют врачи, чтобы определить состояние психики на момент преступления.

Инцидент вызвал серьезные вопросы о том, как власти контролируют лиц, ранее совершавших насильственные преступления, после их освобождения. В полиции сообщили, что ведется расследование, принимаются заявления, а также будет проведена медицинская экспертиза для определения психического состояния нападавшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
Черная клубника и яблоки в полоску: в интернете продают несуществующие семена
21:28
В Польше осквернили кладбище советских солдат
21:21
Энергетический шок: в Европе новый кризис в промышленной сфере
21:14
Кардиохирурги прооперировали новорожденного с критическим пороком сердца в Уфе
21:05
«Отняли мои ноги»: инвалид прокомментировал инцидент с коляской в Внуково
20:56
Лавров указал на готовность РФ помочь с поиском компромисса вокруг Ирана

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Я упал на пол, все было в крови»: как Харви Вайнштейн выживает за решеткой
«Сразу влюбился»: Михаил Галустян встретил новую избранницу еще до развода
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро