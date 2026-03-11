Под видом обыска: супругов взяли в заложники и заставили отдать выкуп в биткоинах

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Подобные нападения на владельцев цифровых активов становятся пугающей тенденцией.

Как защитить биткоины криптовалюту от мошенников

Фото: www.globallookpress.com/Telmo Pinto

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: супругов взяли в заложники и заставили отдать выкуп в биткоинах

Трое злоумышленников в поддельной полицейской форме ограбили семейную пару в западном пригороде Парижа. Они похитили биткоины на сумму около 900 тысяч евро (82,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Mirror.

Нападавшие проникли в жилище, представившись сотрудниками правоохранительных органов, якобы проводящими обыск.

Оказавшись внутри, налетчики начали угрожать главе семейства ножом. Они требовали немедленно перечислить криптовалюту на их виртуальный кошелек.

После завершения транзакции преступники избили супругов, связали мужчину веревкой и скрылись на белом фургоне.

Жене удалось освободиться и позвать на помощь соседей, которые вызвали полицию. Расследованием инцидента занимается Бригада по борьбе с бандитизмом (BRB) — спецподразделение французской полиции, специализирующееся на организованной преступности.

На данный момент правоохранителям не удалось задержать подозреваемых.

Подобные нападения на владельцев цифровых активов становятся во Франции пугающей тенденцией. Согласно данным платформы CertiK, число «атак с разводным ключом», когда жертв пытают ради паролей от криптокошельков, выросло на 75% за прошлый год.

Франция лидирует по количеству таких происшествий в Европе — здесь зафиксировано 19 случаев из 72 мировых инцидентов.

Ранее сообщалось о похищении основателя компании по производству криптокошельков Ledger Давида Балланда, которому преступники отрезали палец, требуя выкуп.

Также недавно в Лионе были задержаны шесть человек, удерживавшие в заложниках судью и ее мать ради получения выкупа в биткоинах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:11
Лихачев: встреча с главой МАГАТЭ состоится вечером 12 марта
20:00
Кожевник раскрыл способ спасти обувь после зимних реагентов
19:42
Россиянам объяснили, как сохранить силу мышц с возрастом
19:20
В Федерации автовладельцев предупредили о падении спроса на автомобили бизнес-класса в России
19:18
«В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
19:07
Господдержка: как правительство повышает доступность российской агротехники

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Долговременная катастрофа»: химик Никулин о взрывах на нефтехранилищах в Иране
«Сразу влюбился»: Михаил Галустян встретил новую избранницу еще до развода
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео