Под видом обыска: супругов взяли в заложники и заставили отдать выкуп в биткоинах

Mirror: супругов взяли в заложники и заставили отдать выкуп в биткоинах

Трое злоумышленников в поддельной полицейской форме ограбили семейную пару в западном пригороде Парижа. Они похитили биткоины на сумму около 900 тысяч евро (82,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Mirror.

Нападавшие проникли в жилище, представившись сотрудниками правоохранительных органов, якобы проводящими обыск.

Оказавшись внутри, налетчики начали угрожать главе семейства ножом. Они требовали немедленно перечислить криптовалюту на их виртуальный кошелек.

После завершения транзакции преступники избили супругов, связали мужчину веревкой и скрылись на белом фургоне.

Жене удалось освободиться и позвать на помощь соседей, которые вызвали полицию. Расследованием инцидента занимается Бригада по борьбе с бандитизмом (BRB) — спецподразделение французской полиции, специализирующееся на организованной преступности.

На данный момент правоохранителям не удалось задержать подозреваемых.

Подобные нападения на владельцев цифровых активов становятся во Франции пугающей тенденцией. Согласно данным платформы CertiK, число «атак с разводным ключом», когда жертв пытают ради паролей от криптокошельков, выросло на 75% за прошлый год.

Франция лидирует по количеству таких происшествий в Европе — здесь зафиксировано 19 случаев из 72 мировых инцидентов.

Ранее сообщалось о похищении основателя компании по производству криптокошельков Ledger Давида Балланда, которому преступники отрезали палец, требуя выкуп.

Также недавно в Лионе были задержаны шесть человек, удерживавшие в заложниках судью и ее мать ради получения выкупа в биткоинах.

