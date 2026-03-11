«Богатый бедняк»: Микки Рурк остался без крыши над головой

|
Дарья Орлова
Элитное жилье в Лос-Анджелесе теперь не по карману голливудской звезде.

Что случилось с актером Микки Рурком почему он лишился дома

Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

Актера Микки Рурка выселили из дома из-за долгов

Знаменитый актер Микки Рурк официально лишился права проживания в арендуемом им доме в Лос-Анджелесе по решению суда. Об этом сообщает Page Six.

В понедельник суд высшей инстанции округа Лос-Анджелес вынес заочное решение в пользу арендодателя Эрика Т. Голди, поскольку 73-летний артист не явился на заседание и не предоставил никаких возражений по иску.

Судебный вердикт предписывает вернуть контроль над недвижимостью владельцу, однако в документах указано, что постановление касается именно «владения» объектом, а не взыскания компенсации за возможный ущерб помещению.

Проблемы с жильем у звезды фильма «Рестлер» начались еще в декабре, когда ему было выдвинуто официальное требование: либо покинуть бунгало в испанском стиле, либо погасить задолженность в размере более 59 тысяч долларов.

В январе очевидцы заметили у дома грузовик для переезда, а сам актер был вынужден временно обосноваться в дорогостоящем отеле в Западном Голливуде, где стоимость номера начинается от 550 долларов за ночь. Несмотря на финансовые трудности, Рурк резко раскритиковал попытки фанатов собрать для него 100 тысяч долларов через краудфандинговую платформу.

В личном блоге он заявил, что обладает «слишком большой гордостью», чтобы принимать пожертвования, и подчеркнул, что никогда не просил о «чертовой благотворительности».

Ситуацию осложняет профессиональная позиция Микки Рурка. Его менеджер Кимберли Хайнс пояснила, что актер отказывается от многих предложений, так как согласен работать исключительно за гонорары уровня звезд первой величины — не менее 200 тысяч долларов за съемочный день.

Инсайдеры описывают положение артиста как «богатый бедняк», отмечая, что долгие годы излишеств и рок-н-ролльного образа жизни истощили его состояние. Ведя жизнь от чека до чека, он быстро тратит заработанные средства, из-за чего регулярно оказывается в долговой яме, несмотря на сохраняющуюся востребованность в индустрии.

