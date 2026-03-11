Российские врачи впервые пересадили пациенту обе руки

Сложнейшую операцию в НИИ Склифосовского проводил «десант» специалистов со всей страны и зарубежные коллеги.

Стало известно об уникальной операции, которую провели столичные врачи. Хирурги института Склифосовского впервые пересадили пациенту обе руки. Для российской трансплантологии такая операция — настоящий прорыв. До этого был опыт пересадки лишь одной кисти, ее функции полностью восстановились. В этот раз для проведения операции привлекли целый «десант» специалистов из разных медцентров страны, а также коллег из Китая.

«Задействованы бригады микрососудистых хирургов, пластических хирургов, реконструктивных хирургов», — сообщила главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы Наталья Мантурова.

«Это очень серьезная хирургия, очень серьезная подготовка пациента. И потом уже терапия в послеоперационном периоде. Надо подбирать иммуносупрессивную терапию и делать очень многие вещи, которые позволят нормально функционировать уже трансплантируемому органу», — добавил директор НИИ СП имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

Сейчас чувствительность рук восстанавливается. Пациент уже может совершать ими простые действия и удерживать предметы. Врачи ожидают полного восстановления.

