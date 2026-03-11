Полет-бросок: российский борец вырвал себе победу необычным способом

Эфирная новость 50 0

Прием Бозигита Исламгиреева имеет все шансы войти в историю мирового спорта.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский борец Исламгиреев вырвал себе победу за три секунды до финала

Невероятную технику и волю к победе продемонстрировал российский борец на молодежном чемпионате Европы. Атлет в ходе поединка с соперником из Франции отставал на три очка, и это за считанные секунды до свистка рефери.

Россиянин не сдался и совершил бросок, который теперь наверняка войдет в историю мирового спорта.

Победа открыла борцу путь в полуфинал, где он также выиграл. Теперь спортсмен сразится за золото с соперником из Турции. Отмечу, россияне выступают на чемпионате с национальной символикой.

 Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
16:56
После теракта в Брянске 11 человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
16:56
Список запрещенных игрушек для детских садов появится в Амурской области
16:55
Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана
16:52
В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
16:47
Стивен Спилберг признан богатейшим в мире из знаменитостей

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мучается от сильнейшей боли: как Лерчек борется со страшным диагнозом
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео