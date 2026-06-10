Российским юниорам вернули флаг и гимн в парусном спорте

Российским юниорам разрешили участвовать в мировых турнирах по парусному спорту с флагом и гимном. За проголосовали большинство представителей Совета Международной федерации. Такое же решение принято и в отношении белорусских яхтсменов.

Еще раньше молодым атлетам разрешили участвовать в международных соревнованиях с использованием национальной символики в состязаниях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу, спортивной гимнастике и других дисциплинах.

При этом взрослые спортсмены пока продолжат выступать в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские синхронистки-юниорки с триумфом вернулись в Москву из Люксембурга, где прошло первенство Европы по синхронному плаванию. Спортсменки завоевали все золотые медали чемпионата — наш гимн звучал семь раз. В копилке сборной также серебро и бронза.

В аэропорту Внуково победителей встречали с флагами и караваем. Победительница в произвольной программе дуэтов Эмилия Осиюк поделилась радостью от того, что удалось выступить с гимном и флагом.

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