Российским юниорам вернули флаг и гимн в парусном спорте

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До соревнований с национальной символикой допустили и яхтсменов из Белоруссии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российским юниорам разрешили участвовать в мировых турнирах по парусному спорту с флагом и гимном. За проголосовали большинство представителей Совета Международной федерации. Такое же решение принято и в отношении белорусских яхтсменов.

Еще раньше молодым атлетам разрешили участвовать в международных соревнованиях с использованием национальной символики в состязаниях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу, спортивной гимнастике и других дисциплинах.

При этом взрослые спортсмены пока продолжат выступать в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские синхронистки-юниорки с триумфом вернулись в Москву из Люксембурга, где прошло первенство Европы по синхронному плаванию. Спортсменки завоевали все золотые медали чемпионата — наш гимн звучал семь раз. В копилке сборной также серебро и бронза.

В аэропорту Внуково победителей встречали с флагами и караваем. Победительница в произвольной программе дуэтов Эмилия Осиюк поделилась радостью от того, что удалось выступить с гимном и флагом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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