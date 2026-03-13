Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 16 по 22 марта.

Пробуждение природы и людей после полугодового «затишья» инициирует новый жизненный цикл и важный энергетический переход на этой неделе. В первые дни продолжается чувствительный и творческий период под влиянием Рыб. Мы еще остаемся впечатлительными и мечтательными, порой рассеянными, а порой очень интуитивными.

До пятницы Меркурий ретрограден, а это несколько усложняет договороспособность, объективность мышления и рациональность в поступках. Хорошо в эту пору заниматься искусством, благотворительностью, больше времени проводить в уединении. Поддержка Урана поможет вписаться в коллектив и проявить себя, но не потеряться и не раствориться в общем течении водной стихии. Это влияние еще больше усилит проницательность и вспышки озарения. Самое время, чтобы привлечь других людей или интернет-аудиторию магнетизмом, неординарностью, оригинальным талантом, зарядить энергией и креативом.

Фаза Новой Луны 19 марта наступает также в рефлексивной энергетике Рыб. Сближение Луны и Земли воздействует на эмоциональную сферу, вызывая перепады настроения, чувство неуверенности и пассивности. Метеозависимые и восприимчивые люди могут сильнее других это почувствовать. Начните новый лунный цикл сдержанно и доброжелательно. Полезны успокоительные чаи, водные процедуры, выражение эмоций через искусство и творчество.

Благодаря включенности точки новолуния в гармоничную конфигурацию можно запустить процесс обновления и перемен в предстоящем месяце, задать, тем самым, старт новому продолжительному циклу. Новолуние в Рыбах — это само по себе мистическое и глубоко эмоционально время, но когда оно происходит в такой мощной и редкой аспектации, то это формирует основу нашей судьбы на годы вперед.

К концу недели энергия кардинально меняется: пассивность уходит, уступая место желанию действовать, начинать новое и заявлять о себе. 20 марта Солнце входит в Овен. Эта точка считается одной из самых сильных, ведь в ней сходятся день весеннего равноденствия, начало астрономической весны и стихия огня. Зарождающийся импульс побуждает браться за смелые проекты, генерировать и внедрять идеи, активно заниматься спортом, менять свой жизненный уклад и имидж.

Хорошо закладывать намерения, связанные с лидерством и индивидуальностью. При этом, контролируйте излишнюю резкость в общении и беритесь за те дела, на которые точно хватит терпения. Гармоничное влияние Плутона на Светило помогает ярко проявить себя, наделяет уверенностью в своих силах и выдержкой в кризисных ситуациях.

В этот же день Меркурий возвращается в директное движение. Настало время для запуска новых проектов, инициации важных мероприятий и встреч, покупок и деловой активности. Венера, как символ красоты и сексуального магнетизма, пребывает в марсианском знаке Овна и выражает себя через яркое и демонстративное поведение. При этом появляется умение обаять и влюбить в себя.

Напряжение от Юпитера создаст проблемы, если не направить острую потребность во внимании и страсти в продуктивное русло. В любви и распоряжении финансами мы становимся крайне нетерпеливы, переоцениваем партнеров или условия сотрудничества, потворствуем своим чувствам и желаниям. Это приводит к трудностям в общении, к ошибочным выводам и транжирству денег. Лучший способ пройти этот период — через яркое выражение себя в творчестве и спорте, приобщиться к искусству, социализироваться и завязывать знакомства с авторитетными людьми, учиться дипломатии и финансовой грамотности.

Подстроиться под обстоятельства и получать желаемое деликатным или обходным путем поможет Марс в Рыбах. Регулярные физические упражнения, плавание, занятия йогой и медитативные практики способствуют поддержанию необходимого уровня энергии. Также на этой неделе работает «бизнес аспект» между Марсом и Юпитером, что создает отличные предпосылки для расширения поля деятельности и социальной реализации.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам в начале недели полезно поберечь нервы и провести антистрессовую терапию. Изыщите возможность полностью расслабиться и побыть наедине с собой, оказаться на природе и понаблюдать за весенними ручьями. Снизить напряжение от внешних раздражителей поможет йога, ароматерапия, умиротворяющая музыка. С пятницы увеличивается жизненная сила. Вы оптимистичны и уверены в себе. Заданный импульс приведет к долгосрочному и желаемому результату.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, найдите время предаться мечтам и раздумьям, а заодно составить планы на будущее. Возможно получение откровений свыше и инсайтов. Удовольствие принесет общение с друзьями и совместное творчество с коллективами единомышленников.

Используя свои природные таланты и способности, вы обретаете и материальные блага. Встройте любимое дело в ежедневный обиход и рост дохода вас приятно удивит. Вспомните о детских увлечениях. К чему вы стремились? В этом направлении и ищите финансовое благополучие.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы смогут заложить фундамент под долгосрочный проект. Звезды пророчат вам профессиональный и социальный успех, повышение в должности или создание собственного предприятия. Даже небольшое ИП повысит веру в собственные силы. Присущая вам любознательность и интеллектуальная мобильность пригодится при изучении иностранных языков, обучении, освоении наук и покорении ораторских трибун. Вы окажетесь способны найти общий язык с любым человеком, подключив талант коммуникатора и искусного оратора.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков предоставится отличный повод проявить себя в сотрудничестве с зарубежными партнерами, издательствами, законодательными органами. Признание в профессиональных или политических кругах не обойдет вас стороной. С переходом Солнца в Овен, активируется ваша семейная сфера. Поэтому выходные лучше провести с близкими или заняться обустройством личного пространства. Именно семья и стены родного дома помогут обрести уверенность и настроиться на вибрации успеха.

Лев — гороскоп на неделю

В первой половине недели Львы чувствуют потребность в самоутверждении и готовы к роли организатора, руководителя и ответственной личности. Повышается жизнеспособность, проницательность и сексуальность. Вам окажется по силам подключиться к источнику ресурсов других людей. С 20 числа звезды приглашают вас в пространство праздника, радости, любви и творческого экстаза. Такое состояние притянет в ваш событийный жизненный поток массу приятных вещей, о которых вы давно мечтали.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев пробуждение природы вызывает стремление создавать красоту вокруг себя, приходить к компромиссам и гармоничным отношениям с окружающими. Внесите свою лепту в общее дело с помощью участия в коллективной деятельности или социальных мероприятиях. Выполняя даже обычные рутинные дела, почувствуйте себя важным и значимым. Ведь из мелочей рождается нечто большее. Вы способны преуспеть как при выполнении служебных обязанностей, так и поддержать здоровье на должном уровне.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов неделя начинается с бытовых хлопот. Также открываются возможности проявить себя как профессионал и получить шанс продвинуться по службе. Вы способны своим примером вдохновить людей на достижение целей и решить сложные задачи. А уже с 20 марта вас ждет мощный прилив энергии в сфере общения и знакомств. Свойственная вам легкость при налаживании контактов, принесет долгожданный успех и новые возможности. Ваша задача — быть дипломатичными. Если вы одиноки, может появиться подходящий вам человек.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам в первой половине недели лучше настроиться на творческий и любовный лад. Возможны приятные сюрпризы как от бывших партнеров, так и от нынешних. А уж чувство влюбленности в жизнь гарантировано. Флиртуйте, занимайтесь хобби, уделяйте время детям. Далее фокус смещается на деньги и ресурсы ваших партнеров и супругов. Появятся идеи как заработать и во что инвестировать. Возможно возвращение старых долгов, удачное решение вопросов кредитования и налогов.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов на начало периода в приоритете дом и семья. Мысли будут заняты бытовыми темами, ремонтом, перестановкой или детско-родительским вопросом. Это хорошее время для того, чтобы навести уют и разобраться в семейных отношениях. Далее, Солнце переходит в сектор дальних поездок, образования и расширения кругозора. Это отличные деньки, чтобы запланировать отпуск, начать изучать иностранный язык или просто купить билеты в другой город. Философский настрой поможет найти ответы на важные вопросы.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов в первые дни недели интеллектуальный подъем. Чтобы произвести впечатление на своего спутника или делового партнера, проявите талант красноречия. Используйте занимательные притчи, сторителлинг, философские изречения. К концу недели Солнце начинает высвечивать ваши профессиональные цели. Вы можете получить предложение по работе, а также подсказки свыше, как вам лучше действовать, чтобы подняться по карьерной лестнице. Не бойтесь проявлять амбиции!

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя начинается с хороших перспектив извлечения выгоды из плодов своего труда и творчества, а также приумножения имеющихся активов. Денежный поток обещает быть стабильным и приносит удовлетворенность финансовой сферой. Далее, ваша природная общительность найдет применение в активной жизни общества, друзей и единомышленников. Благотворительность и вклад в общее дело, совершенное от чистого сердца, вернется вам сторицей в виде щедрых даров от изобильной Вселенной.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, в начале недели, вы в центре внимания. Личное обаяние способствует значительным достижениям и сделает вас еще более привлекательными в глазах окружающих. После 20 марта фокус смещается на отдых и поиск творческого вдохновения. Погрузитесь в свой внутренний мир с помощью молитвы, медитации, ароматерапии или умиротворяющей музыки. Посещение храма или чтение духовной литературы станет спасительным подспорьем для выхода из стрессовых ситуаций.

