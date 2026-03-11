Румыния дала согласие на размещение военных сил США на своей территории

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 34 0

Мера носит временный характер.

В каких странах у США есть военные базы

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Air Force

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Совет национальной обороны Румынии одобрил просьбу США о временном размещении американских сил на территории страны. Об этом сообщил румынский президент Никушор Дан, пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что это касается американской военной техники и сил. По его словам, размещенное оборудование не будет оснащено оружием.

«Речь идет о самолетах-заправщиках, как уже обсуждалось в публичном пространстве, оборудовании для мониторинга и некотором оборудовании спутниковой связи, последнее в связи с системой противоракетной обороны», — добавил он.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. 

Ранее 5-tv.ru писал о планах Вашингтона отправить до 500 своих военнослужащих для поддержки американской операции на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
16:56
После теракта в Брянске 11 человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
16:56
Список запрещенных игрушек для детских садов появится в Амурской области
16:55
Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана
16:52
В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
16:47
Стивен Спилберг признан богатейшим в мире из знаменитостей

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мучается от сильнейшей боли: как Лерчек борется со страшным диагнозом
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео