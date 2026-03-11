США хотят разместить истребители и 500 солдат в Румынии

США могут разместить истребители и до 500 солдат на базе в Румынии для поддержки военной операции в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

По данным издания, Белый дом намерен отправить военные силы на авиабазу «Михаила Когэлничяну».

Соответствующее заседание Верховного совета обороны республики уже созвано президентом Румынии Никусором Даном 11 марта. При этом ранее в октябре США приняли решение сократить численность войск в Румынии.

Как отметили авторы статьи, Вашингтон мог обратиться к Бухаресту после того, как Мадрид отказался предоставить свои военные базы для поддержки военной операции в Иране.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

