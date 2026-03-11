США хотят разместить истребители и 500 солдат в Румынии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Бухарест уже созвал совещание Верховного совета обороны для обсуждения предоставления помощи Вашингтону.

Где США разместят войска для военной операции против Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Brandt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

США могут разместить истребители и до 500 солдат на базе в Румынии для поддержки военной операции в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

По данным издания, Белый дом намерен отправить военные силы на авиабазу «Михаила Когэлничяну». 

Соответствующее заседание Верховного совета обороны республики уже созвано президентом Румынии Никусором Даном 11 марта. При этом ранее в октябре США приняли решение сократить численность войск в Румынии.

Как отметили авторы статьи, Вашингтон мог обратиться к Бухаресту после того, как Мадрид отказался предоставить свои военные базы для поддержки военной операции в Иране.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
11 мар
В Ормузском проливе подбили три грузовых судна
11 мар
ЦАХАЛ начал новую волну авиаударов одновременно по Ливану и Ирану
11 мар
«Сделано в США»: опубликованы кадры с обломками упавшей на школу в Минабе ракеты
11 мар
Четыре взрыва прогремели в Бахрейне
11 мар
Иран нанес удары по базе ВМС США в Иракском Курдистане
11 мар
Война затягивается: хватит ли у США и Израиля ресурсов для сухопутной операции в Иране
11 мар
Иран призвал страны Ближнего Востока передавать данные об объектах США и Израиля
11 мар
Моджтаба Хаменеи был ранен в ходе атаки США и Израиля на Иран
11 мар
Пезешкиан в разговоре с Путиным призвал осудить действия США и Израиля
10 мар
Более 15 тысяч иранцев ранены в результате ударов США и Израиля с 28 февраля
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
«Создание семьи»: Селена Гомес и Бенни Бланко готовятся стать родителями
15:26
Мальчик застрелил шестилетнюю сестру, пока мать была в ресторане
15:20
Лыжница Анастасия Багиян завоевала четвертое для России золото Паралимпиады
15:19
Опасный пинцет: почему нельзя вырывать седину
15:18
Россия вошла в десятку мировых лидеров по качеству школьного образования
15:12
«Многие поддержали»: Долина поблагодарила друзей за помощь после потери квартиры

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео