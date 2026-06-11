В России возможно снижение ключевой ставки. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством. Инфляцию удалось сдержать, а это значит, что принятые меры дают результат. Как будет меняться экономическая ситуация в стране, знает корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Несмотря на то что еще утром главной темой совещания президента с правительством называлось восстановление инвестиционной активности, Владимир Путин начал с поддержки семей, как бы обозначая, что демография не менее важна для нашей страны, чем экономика.

Глава государства подчеркнул, что с 1 июня в России для родителей с небольшими заработками, у которых двое и более детей, подоходный налог сократился до 6%.

«Уже с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в Социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя, если каждый, разумеется, из них работает официально», — указал Путин.

А тут еще и лето. Дополнительные деньги, как подчеркнул президент, могут пойти на детский отдых. И отдыхать есть где. По видео-конференц-связи глава государства поучаствовал в открытии новых объектов в Липецкой области и Краснодарском крае.

Например, в Краснодаре теперь будут готовить вожатых для всей страны. Этот центр открылся на базе детского лагеря «Орленок», в отношении которого Брюссель почему-то ввел санкции.

«Если европейские деятели, озабоченные гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств*, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своих делом, любящих Россию детей, значит мы с вами все делаем правильно и верно. Правильные ценности продвигаем», — подчеркнул Путин.

По видеосвязи из Анапы президенту представили частный детский курорт «Вита», который объединил сразу четыре детские здравницы. Там в этом году открывают новый корпус, но внимание Путина приковало состояние побережья.

— Василий Николаевич (Димоев, директор частного детского курорта в Анапе. — Прим. ред.), а каково состояние пляжей в Анапе сейчас? — спросил президент.

— У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж, мы получили санэпидзаключение, ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей, поэтому у нас все хорошо, — ответил Димоев.

— Как же вы греете там? Нагревателями, что ли? — поинтересовался Путин.

— Вместе с детьми пытаемся создать настроение, — отметил директор детского курорта.

— Я понял, хорошо. Я желаю вам хорошего настроения и хорошей работы, удачной, — сказал глава государства.

А далее об экономике. Несмотря на санкции, экономика показывает стабильность. В инвестициях есть некоторый спад, но это решаемо. Прогнозы вполне позитивные, ведь российская экономика трансформируется. Теперь основной источник роста не внешний, а внутренний спрос.

«Все-таки инвест-паузы нет, и инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенные вещи, и принимаемые меры дают искомый результат, инфляция-то падает», — заключил Путин.

За время совещания успели обсудить еще вопросы благоустройства, культуры. Все предложения Владимир Путин поручил проработать. И уже начинать внедрять на практике.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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