На Пятом канале акция «День добрых дел» для Тимура из Казани

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История о настоящей борьбе за жизнь: у 14-ти летнего Тимура из Казани сложный порок сердца. Он уже перенес несколько операций, но сейчас нужна еще одна — самая важная, которую невозможно отложить. Состояние ухудшается, поэтому медлить нельзя. Помощь нужна прямо сейчас.

«Мой день начинается с измерения артериального давления и записывания его в блокнот. После я раскладываю свои таблетки и выпиваю таблетку от давления», — рассказывает Тимур Гурьянов.

Первую операцию Тимур перенес всего в два месяца. Крошечный ребенок провел недели на ИВЛ. После второй из-за осложнений мальчик долго и тяжело восстанавливался. Когда в три года его прооперировали в Германии, казалось, наконец, можно выдохнуть и просто жить.

«Ребенок стал розовый, красивый, активный. Нам разрешили ходить в детский сад. И мы зажили как обычная нормальная семья. Ребенок начал жить обычной детской жизнью», — вспоминает Лилия Гурьянова, мама Тимура.

Так продолжалось несколько лет. Потом снова поездка в Германию и вновь операция. Этой зимой врачи увидели опасные изменения. Аорта — самый крупный сосуд организма — увеличилась до критических размеров и начала сдавливать бронхи.

«К сожалению, уже консервативные такие, малоинвазивные методы исчерпаны, остается только возможность открытого оперативного вмешательства», — объясняет детский кардиолог Алсу Исхакова.

Случай Тимура крайне сложный. Поэтому и семью, и российских врачей консультируют специалисты, которые много лет занимаются именно такими реконструктивными операциями. Именно они готовы взять Тимура на лечение в Бостоне.

Операция стоит 3 000 000 рублей. Все финансовые возможности семьи давно исчерпаны. Нужна помощь. Родители мальчика очень надеются на поддержку неравнодушных людей.

За годы борьбы врачи спасали Тимура не раз. Но сейчас, пожалуй, предстоит важнейшая операция: хирурги заменят увеличенный участок сосуда, а если выяснится, что пострадали бронхи, то восстановят и их.

Семья Гурьяновых научилась жить сегодняшним днем и не строить далеких планов. Но один план в этой семье есть всегда — чтобы Тимур вырос. Просто вырос…

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

Давайте вместе поможем Тимуру. Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвований на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо!

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Тимуру, обратившись напрямую в благотворительный фонд.