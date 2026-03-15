Негативные катализатор: токсичное окружение ускоряет старение человека

The Guardian: токсичное окружение ускоряет старение человека

Наличие в социальном кругу так называемых «токсичных» личностей, создающих проблемы, негативно отражается на продолжительности жизни. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Согласно полученным данным, каждый сложный человек в ближайшем окружении ускоряет темпы биологического старения примерно на 1,5%.

Исследователи подчеркивают, что один такой негативный контакт эквивалентен прибавке к биологическому возрасту почти в девять месяцев.

Ученые характеризуют это явление как форму хронического стресса. Он подрывает здоровье и делает человека более уязвимым перед различными заболеваниями.

Проведенный опрос показал, что почти 30% людей вынуждены регулярно взаимодействовать хотя бы с одним «раздражителем». Чаще всего это не друзья, а те, с кем связывают обязательства: коллеги по работе, соседи или родственники.

Отмечается что наиболее разрушительное воздействие оказывают конфликтные связи с кровной родней.

Психологи отмечают, что позитивные отношения служат защитным барьером против деградации организма. А вот деструктивные связи, напротив, выступают катализатором физического увядания.

Специалисты советуют по возможности ограничивать контакты с теми, кто систематически портит настроение, чтобы сохранить молодость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.