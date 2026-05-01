Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Цель нововведений — повышение безопасности здоровья реципиентов.

Какие противопоказания к донорству крови

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министерство здравоохранения расширило список противопоказаний к донорству крови. Это следует из документа, который опубликовали на сайте правовых актов.

Так, теперь срок отвода от донаций после контакта с ВИЧ-инфицированным составляет 365 дней, а не 120. Цель этой меры — обеспечить безопасность донорской крови, а также здоровья реципиентам.

Кроме того, согласно документу, отвод от донации получат те, кто недавно подвергался хирургическому вмешательству, долгое время принимает определенные медицинские препараты, часто посещает стоматолога или получает травмы. Для каждого случая установлен индивидуальный срок. Он варьируется от десяти до 365 дней.

Также Минздрав расширил список постоянных противопоказаний к донорству. По новым правилам, стать донорами не смогут люди с онкологическими, инфекционными, аутоиммунные, неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это, в свою очередь, также позволит снизить риски для пациентов. Еще увеличился срок хранения документов о донорстве с пяти до 30 лет на бумаге и до 50 лет в электронной базе данных.

Ранее Минздрав дополнил условия и порядок формирования больничных листов. Нововведения коснутся, в том числе, самозанятых и родителей в декретном отпуске, у которых есть подработки.

Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови

