Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин вернулся в Санкт-Петербург

|
Сергей Добровинский

Ученый планирует поехать к себе домой, а затем — навестить родственников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Освобожденный из тюрьмы в Польше археолог и историк Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург. Об этом сообщают РИА Новости.

Ученый прибыл на Московский вокзал в 07:00 1 мая, его встретила жена. Бутягин планирует поехать к себе домой, а затем — навестить родственников.

В конце апреля 2026 года Бутягина выпустили из польской тюрьмы, куда россиянин попал по политическим мотивам. Его освободили в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.

Ученого задержали ранее 4 декабря 2025 года — археолога обвинили в якобы незаконных научных разработках на территории Республики Крым. Арест произвели по требованию Киева.

Бутягин занимает должность заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и руководителя Мирмекийской экспедиции Эрмитажа. В марте 2026 года варшавский суд признал, что его можно экстрадировать на Украину. Россиянина также внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:55
День Кузьмы Огородника: как 1 мая отмечали на Руси
8:30
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года
8:25
Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин вернулся в Санкт-Петербург
8:00
Мегаполис в обмен на огород: почему людей потянуло из города в деревню
7:55
Рак молочной железы: причины онкологии, симптомы по стадиям, выживаемость и лечение
7:44
Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови

Сейчас читают

Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови
Тарасова опубликовала первый пост после госпитализации: повод — печальный
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео