Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

С 1 мая 2026 года в России вступают в силу несколько значимых изменений в разных сферах жизни. Они коснутся социальной сферы, налоговой системы, платежных сервисов, сельского хозяйства и других направлений.

Пенсии и пособия

С 1 мая в отношении пенсий в России произойдет несколько изменений.

Первое — повышение фиксированной выплаты. Ее получат:

Пенсионеры, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет;

Граждане, которым в апреле 2026 года была установлена I группа инвалидности.

В 2026 году размер фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля, поэтому после повышения она составит 19 169,38 рубля. Перерасчет производится автоматически, подавать заявления не нужно.

Второе — досрочная выплата пенсий за май из-за праздников. Она коснется тех, кто обычно получает пенсию через банк с 1 по 4 число месяца. Деньги перечислят до 30 апреля. Это касается всех видов пенсий (страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности), а также сопутствующих выплат от Социального фонда. Пенсионеры, получающие деньги через «Почту России», будут обслуживаться по обычному графику (доставка начнется со 2–3 мая и продлится до 25 мая).

Третье — детские пособия (единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву) Соцфонд перечислит досрочно по той же причине — 29–30 апреля. Выплата из материнского капитала на детей до трех лет в мае пройдет 5 числа по стандартному регламенту.

Досрочно средства перечислят семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений «Почты России» в каждом регионе.

Четвертое — с 22 мая 2026 года изменятся правила назначения единого пособия для многодетных семей. Теперь, если доход семьи превышает региональный прожиточный минимум до 10%, семья сохранит право на пособие. Ранее даже незначительное превышение лишало этого права.

Если многодетная семья подаст заявление на продление пособия, а превышение доходов находится в пределах 10%, выплату продлят на год. Соцфонд автоматически пересмотрит все отказы с января 2026 года, подпадающие под новые правила. Родителям не нужно будет подавать новые заявления. Решение будет доступно на портале «Госуслуги».

Семьям, ранее не получавшим пособие из-за небольшого превышения доходов, назначат выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума.

Налоги и долги

С 1 мая 2026 года ФНС России формализует порядок списания налоговых задолженностей, которые невозможно взыскать (например, из-за истечения срока давности или невозможности установить должника).

Механизм теперь распространяется не только на федеральные, но и на региональные и местные налоги (для последних требуется решение властей субъекта или муниципалитета).

Одновременно с ноября 2025 года ФНС получила право на внесудебное взыскание подтвержденных долгов физических лиц и самозанятых. Это ускоряет процедуру и усиливает контроль за состоянием Единого налогового счета.

Система быстрых платежей (СБП)

С 1 мая 2026 года в СБП вводятся новые тарифы:

Переводы между физическими лицами остаются бесплатными.

Комиссия (от пяти копеек до трех рублей за операцию) вводится для переводов с участием бизнеса: от физлиц к юрлицам, ИП, самозанятым, а также в обратном направлении и между самими компаниями.

Фиксированная комиссия в шесть рублей устанавливается за трансграничные переводы между физлицами (зачисление остается бесплатным).

Маркировка «Честный знак»

С 1 мая 2026 года система обязательной маркировки распространяется на новые виды товаров.

Радиоэлектроника (смартфоны, ноутбуки, лампы, розетки, выключатели, светильники).

Строительные материалы (цемент, гипс, сухие смеси, герметики и другие в индивидуальной упаковке).

Часть кондитерских изделий (круассаны, рулеты, торты, пирожные). Изделия со сроком хранения до пяти суток от маркировки освобождаются.

Товары, введенные в оборот до 1 мая, можно будет реализовывать до конца срока годности без перемаркировки.

Вывоз золота

С 1 мая 2026 года запрещен вывоз из России аффинированного (очищенного) золота в слитках весом более 100 граммов для физлиц, компаний и ИП.

Исключения:

Вывоз в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорту Кневичи (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты;

Вывоз в государства, не входящие в ЕАЭС, через те же воздушные пункты пропуска при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.

Дачное хозяйство

С мая 2026 года вступают в силу новые правила, которые касаются использования земли и содержания территории для владельцев загородных участков.

Борщевик Сосновского признан официальной угрозой. Дачники обязаны уничтожать это растение на своих участках, иначе рискуют получить штраф. Под запрет также попали амброзия и горчак.

Освоение земли. Если участок приобретался для садоводства и огородничества, его нужно использовать в течение трех лет. Под «освоением» подразумевается строительство, посадка деревьев или регулярная обработка почвы. При невыполнении требования предусмотрен штраф от 20 тысяч рублей, а при повторном нарушении участок может быть изъят через суд.

Пожарная безопасность. При разведении костров и розжиге мангалов нужно соблюдать определенные условия: расстояние до строений должно составлять не менее пяти метров, а в радиусе десяти метров от источника пламени не должно быть сухой растительности.

Безвизовый режим с Саудовской Аравией

С 11 мая 2026 года между Россией и Саудовской Аравией вводится безвизовый режим.

Граждане РФ смогут въезжать и находиться в королевстве без виз не более 90 дней подряд или суммарно в течение календарного года. Обязательное условие — причина въезда не должна быть связана с трудоустройством, учебой, постоянным проживанием или религиозными целями. Для этих случаев виза по-прежнему потребуется.