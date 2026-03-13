Не форсируйте события: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 16 по 22 марта от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя с весенним равноденствием выводит нас из периода ретроградного Меркурия и распахивает нам окна в астрономическую весну с ее теплыми лучиками солнца и набирающим обороты световым днем. Этот период не годится для активных действий, но очень хорош для созерцания. А также для прогулок на свежем воздухе, медитаций, дыхательных практик. Если вам предстоят важные задачи, намечайте их на понедельник. Остальные дни имеют больше оговорок по энергетике.

Понедельник, 16 марта 2026 года

День Земляного быка

Умеренный день с весьма сдержанными показателями. Он годится для встреч, посиделок с друзьями, но начала важных проектов поддержать, к сожалению, не может. К тому же, Луна находится в самых низких фазах и также не сулит долгой жизни проектам начатым в такой период. Лучше всего заниматься подбиванием хвостов и рутинными делами. Будьте внимательны с документами и поступающей вам информацией — перепроверяйте все несколько раз, а слухам не верьте.

Совет книги перемен: не гонитесь за внешним, а довольствуйтесь тем, что приходит естественно. Доверяйте течению: не форсируйте события — они сложатся сами.

Вторник, 17 марта 2026 года

День Стального тигра

Визит к врачу лучше перенести на другое время. Кроме того, поддержать свадьбу, закладку фундамента, старт бизнеса или переезд в новый дом такой день не сможет. Дается неблагоприятный прогноз на любые дела, начатые сегодня. Поэтому лучше всего «подбивать хвосты», заниматься рутиной, реализовывать залежавшиеся планы.

Совет книги перемен: истинное сияние — не в ослеплении окружающих, а в способности освещать путь себе и другим.

Среда, 18 марта 2026 года

День Золотого кролика

Знак этого дня удваивается — день золотого кролика в месяц золотого кролика обостряет все тенденции месяца. Обычно такие дни несут в себе потенциал ошибок, споров и разногласий. А если поднять излишнюю активность, то есть риск навредить общему курсу своей удачи на ближайшие годы.

В такой день допустимо проходить обучение, ходить на свидания и рядовые медицинские осмотры. Структура дня неблагоприятна, может дать ссоры, препятствия и неприятные инциденты. 30-й день лунного цикла не поддержит новых начинаний.

Совет книги перемен: внутренняя правда — не слабость, а источник устойчивости. Если вы сохраните ее, даже сложные обстоятельства обернутся в вашу пользу.

Четверг, 19 марта 2026 года

День Водного дракона

Канун весеннего равноденствия. С этого дня солнышко начинает греть, а светлое время суток постепенно идет к своей пиковой продолжительности: день становится светлее и теплее. Важные дела лучше отложить на несколько дней, поскольку масштабное астрономическое явление берет всю энергию на себя.

Попытки решить свои житейские задачи будут подобны маленькой шлюпке, которая барахтается у подножия цунами — перспектив против общего движения энергии никаких. Особенно неудачны в такие дни свадьбы, переезд, перестановки в комнатах — есть риск серьезно испортить отношения.

Совет книги перемен: пауза — не застой, а стратегическое накопление. Если вы используете ее мудро, впереди вас ждет «брод через великую реку» — масштабные свершения и реализация замыслов.

Пятница, 20 марта 2026 года

День Водной змеи

Весеннее равноденствие! В 17:41 по Москве солнце пересекает экватор и переходит из южного полушария в наше, северное. День равняется ночи. По погоде в этот день прогнозировали лето и осень и даже урожай. К примеру, увидеть стаю птиц — к богатому урожаю. А быстрые и высоко плывущие облака — к теплому лету и осени. Хорошо в такой день отложить дела, сосредоточиться на своих внутренних ощущениях, очиститься от злости и обид и продумать для себя план действий и цели на ближайшие три-шесть месяцев.

Этот день выпадает на очень хорошую лунную стоянку Холм, которая считается способствующей богатству и процветанию. К тому же, здесь оказывается годичная звезда процветания. Самое лучшее время для того, чтобы загадать желание — час петуха, с 17 до 19 часов вечера по вашему местному времени.

Разумеется, свадеб и начала строительства на такой день планировать не стоит. Лучше всего отдыхать, обернуть взгляд внутрь себя и настраиваться на лучшее.

Совет книги перемен: успех зависит от четкости намерений и умения избегать излишней агрессии. Если вы сохраните ясность ума и честность, сможете выйти на новый уровень, оставив позади все, что вас сдерживало.

Суббота, 21 марта 2026 года

День Деревянной лошади

Умеренный день, годится для отдыха, встреч с друзьями, планирования, романтических свиданий, генеральной уборки, косметических ремонтов и незначительных работ по дому. Созвездия этого дня не блещут силой и поддерживающей энергией. К тому же, энергии дня оказываются в пустоте и указывают на то, что усилия будут пустой тратой времени.

Совет книги перемен: истинная сила — в гармонии воли и мудрости. Это приглашение стать творцом своей судьбы.

Воскресенье, 22 марта 2026 года

День Деревянной козы

Лучше всего заниматься простыми базовыми задачами. Допустимо в такой день инвестировать, проводить встречи с семьей и друзьями. Также день хорош для поиска медицинской помощи.

Совет книги перемен: источник жизненной силы всегда с вами — нужно лишь бережно им распоряжаться и делиться с другими.

