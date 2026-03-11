«Я упал на пол, все было в крови»: как Харви Вайнштейн выживает за решеткой

Харви Вайнштейн пожаловался на нападение в тюрьме и на ужасные условия

Продюсер Харви Вайнштейн сообщил, что подвергся нападению во время содержания в тюрьме «Райкерс». Об этом он рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter, описав произошедшее как одно из самых болезненных и унизительных испытаний за время заключения.

«Однажды, когда я стоял в очереди в туалет, я спросил парня, закончил ли он. Он встал и сильно ударил меня по лицу. Я упал на пол, все было в крови. Полицейские спросили, кто это сделал, но я не смог ответить. Нельзя быть крысой. Таков закон джунглей», — заявил Вайнштейн.

По словам продюсера, условия содержания в «Райкерс» крайне тяжелые и опасные. Он отметил, что в тюрьме штата, где ему доводилось находиться ранее, обстановка была спокойнее: заключенные могли общаться друг с другом, смотреть телевизор и проводить время вместе. В «Райкерс» ситуация иная, и Вайнштейн чувствует постоянное давление.

Продюсер рассказал, что из соображений безопасности вынужден находиться в изоляции от других заключенных. Он утверждает, что при редких выходах сталкивается с угрозами и требованиями со стороны окружающих, которые пытаются воспользоваться его известностью. По его словам, это создает ощущение, будто он постоянно находится «в осаде».

Продюсер также сообщил, что поддерживает связь с внешним миром благодаря регулярным телефонным разговорам. Он отметил, что ежедневно общается с тремя детьми, адвокатами и несколькими друзьями, называя эти разговоры единственной возможностью сохранить психологическое равновесие.

Кто такой Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн — один из самых влиятельных продюсеров Голливуда, участвовавший в создании множества известных кинопроектов и на протяжении многих лет считавшийся ключевой фигурой американской киноиндустрии.

Осенью 2017 года вокруг его имени разгорелся масштабный скандал, который стал одним из самых громких в истории мирового кинематографа. Поводом послужила публикация в газете The New York Times, где говорилось о многолетних обвинениях в сексуальных домогательствах со стороны продюсера. После выхода материала о похожем опыте начали публично рассказывать и другие женщины, среди них — знаменитые актрисы.

По утверждениям заявительниц, Вайнштейн приглашал их на встречи под видом деловых переговоров, после чего, используя свое влияние и положение, выходил за рамки дозволенного. Скандал быстро стал символом злоупотребления властью и неравенства в киноиндустрии.

В 2018 году продюсера задержали. К тому времени количество женщин, выдвинувших обвинения, превысило восемь десятков, а представители потерпевших позже допускали, что пострадавших могло быть значительно больше. Судебное разбирательство привлекло огромное внимание общественности и СМИ.

В марте суд в США приговорил Вайнштейна к 23 годам лишения свободы по обвинениям в преступлениях сексуального характера. При этом по ряду наиболее тяжелых эпизодов, связанных с обвинениями в изнасиловании, присяжные признали его невиновным.

