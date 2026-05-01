Ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров умер в возрасте 101 года

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

В Красную армию мужчину призвали в 1943 году. Он служил механиком-водителем танка Т-34, участвовал в переходе через пустыню Гоби и Маньчжурской стратегической наступательной операции.

Чем был известен умерший ветеран Сергей Невзоров из Саратова

Фото: Telegram/Официальный канал главы муниципального образования «Город Саратов» / molchanov_ia

Ветеран Советско-японской войны, почетный гражданин Саратова Сергей Невзоров скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов в канале мессенджера МАКС.

«Сегодня на 102-м году жизни скончался почетный гражданин города Саратова, участник Советско-японской войны Невзоров Сергей Иванович», — написал он.

Сергей Невзоров родился 1 июля 1924 года в селе Данилкино Саратовской области в многодетной семье. Его отец и двое старших братьев участвовали в боях на фронтах Великой Отечественной войны.

В начале войны Невзоров, будучи подростком, работал трактористом в колхозе. Как водитель грузовика он дважды доставлял оружие и боеприпасы на Сталинградский фронт осенью 1942 года.

В Красную армию его призвали в январе 1943 года, где он служил механиком-водителем танка Т-34, участвовал в переходе через пустыню Гоби и Маньчжурской стратегической наступательной операции.

За службу Невзорова наградили медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

После демобилизации в 1950 году он окончил буровую школу и работал бурильщиком, главным механиком и начальником цеха Саратовского управления буровых работ.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Карачаево-Черкесии умер 100-летний ветеран ВОВ Виталий Зорин.

Ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров умер в возрасте 101 года

