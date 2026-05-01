Российская вакцина от рака показала первые результаты

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 12 0

Курс лечения предполагает около десяти введений препарата.

Какие результаты показала российская вакцина от рака

Гинцбург: зафиксированы первые результаты от вакцины против меланомы кожи

Первые изменения зафиксировали в анализах у пациента, которому ввели экспериментальную вакцину для лечения меланомы кожи (рак, злокачественное новообразование. — Прим. ред.). Об этом рассказал научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Ранее первый пациент получил персональную мРНК (одноцепочечная молекула рибонуклеиновой кислоты. — Прим. ред.) вакцину «НЕООНКОВАК». Препарат ему ввели в одном из федеральных медицинских центров. После процедуры с пациентом провели стандартные исследования, в том числе взяли анализы на выработку цитокинов (специальные сигнальные молекулы, которые производятся различными клетками иммунной системы и другими тканями организма, используются в лечении онкологических и других заболеваний. — Прим. ред.).

Гинцбург отметил, что у пациента уже наблюдаются небольшие изменения, связанные с нужными иммунными показателями. При этом он уточнил, что полноценную оценку эффективности можно будет дать позже, так как курс лечения предполагает около десяти введений препарата.

Пациент в данный момент дома под наблюдением врачей регионального онкодиспансера. Следующий этап его лечения запланирован на период после майских праздников.

До этого в Минздраве сообщали, что эта вакцина впервые применяется в клинической российской практике. Ее рассматривают как вариант терапии для взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической формой меланомы.

Кроме того, в медицинских структурах отмечали, что и другие разработки в области онковакцин показывают хорошие результаты и переносятся пациентами без выраженных побочных эффектов.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
