Новым худруком Михайловского театра стал Ильдар Абдразаков

Оперный певец Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. О назначении в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

«365 спектаклей в год дает Михайловский театр. Теперь радовать зрителей он будет под началом нового художественного руководителя — Ильдара Абдразакова», — написал он.

Губернатор назвал Абдразакова человеком потрясающего таланта. Беглов пожелал певцу и коллективу театра успешной деятельности, а также интересных творческих проектов.

Ильдар Абдразаков родился 26 сентября 1976 года в Уфе. Является солистом Мариинского театра, членом Совета при президенте России по культуре и искусству, лауреатом Государственной премии РФ и двух премий «Грэмми». В 2024 году он стал руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета.

В декабре 2025 года президент Владимир Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России. Об этом писал 5-tv.ru.

