Новым худруком Михайловского театра стал Ильдар Абдразаков

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 41 0

Солист Мариинки в декабре 2025 года стал народным артистом РФ.

Ильдар Абдразаков — последние новости

Фото: © РИА Новости/Ильдар Абдразаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оперный певец Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. О назначении в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

«365 спектаклей в год дает Михайловский театр. Теперь радовать зрителей он будет под началом нового художественного руководителя — Ильдара Абдразакова», — написал он.

Губернатор назвал Абдразакова человеком потрясающего таланта. Беглов пожелал певцу и коллективу театра успешной деятельности, а также интересных творческих проектов.

Ильдар Абдразаков родился 26 сентября 1976 года в Уфе. Является солистом Мариинского театра, членом Совета при президенте России по культуре и искусству, лауреатом Государственной премии РФ и двух премий «Грэмми». В 2024 году он стал руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета.

В декабре 2025 года президент Владимир Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России. Об этом писал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Беспилотники повредили нефтехранилища в порту Омана
18:35
Защита Гуфа обжаловала приговор по делу о самоуправстве
18:28
В Минобороны назвали цель ударов ВСУ по компрессорной станции «Русская»
18:27
Будет буря или нет: жителей Земли ждет подарок из космоса на 12 марта 2026
18:15
«Я упал на пол, все было в крови»: как Харви Вайнштейн выживает за решеткой
18:11
Как россияне будут отдыхать на майские праздники

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Сразу влюбился»: Михаил Галустян встретил новую избранницу еще до развода
Мучается от сильнейшей боли: как Лерчек борется со страшным диагнозом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео