Путин присвоил певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 19 0

Солист Мариинского театра получил высшее признание за вклад в музыку.

Путин присвоил певцу Абдразакову звание народного артиста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин присвоил оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста России. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить звание „Народный артист Российской Федерации“ Абдразакову Ильдару Амировичу», — сказано в документе.

Ильдар Абдразаков является солистом Мариинского театра, лауреатом Государственной премии РФ и двух премий «Грэмми». С декабря 2024 года он возглавляет Севастопольский государственный театр оперы и балета.

Певец входит в Совет при президенте по культуре и искусству и был доверенным лицом Путина на выборах 2024 года.

Ранее он уже удостаивался званий народного артиста Башкортостана и Татарстана.

До этого 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» четырем россиянкам из разных регионов страны. Государственная награда за рождение и воспитание десяти и более детей была вручена Светлане Курочкиной из Кемеровской области и Лукине Черняк из Свердловской области. Почетное звание также получили Ирина Махова и Наталия Небогатова из Ленинградской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
Конфета с сюрпризом: подростки массово скупают сладости с алкоголем
20:25
Женщина пять месяцев ходила с ухом на ноге из-за полученной на работе травмы
20:14
В рамках «Зимы в Москве» пройдет более 170 ледовых шоу известных фигуристов
20:05
В США беспилотник сбросил на тюремный двор стейк и крабов для заключенных
19:56
Путин присвоил певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста
19:39
В Китае туристка пыталась провезти в брюках килограмм живых червей

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
В Москве иностранец до смерти забил мужчину битой — расследование завершено
Женщина торговала крадеными человеческими останками в собственном магазине
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео