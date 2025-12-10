Путин присвоил певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста России. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить звание „Народный артист Российской Федерации“ Абдразакову Ильдару Амировичу», — сказано в документе.

Ильдар Абдразаков является солистом Мариинского театра, лауреатом Государственной премии РФ и двух премий «Грэмми». С декабря 2024 года он возглавляет Севастопольский государственный театр оперы и балета.

Певец входит в Совет при президенте по культуре и искусству и был доверенным лицом Путина на выборах 2024 года.

Ранее он уже удостаивался званий народного артиста Башкортостана и Татарстана.

До этого 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» четырем россиянкам из разных регионов страны. Государственная награда за рождение и воспитание десяти и более детей была вручена Светлане Курочкиной из Кемеровской области и Лукине Черняк из Свердловской области. Почетное звание также получили Ирина Махова и Наталия Небогатова из Ленинградской области.

