Мощный снегопад обрушился ночью на Москву и соседние регионы
Зима будет хозяйничать в столице до середины недели.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Мощный снегопад этой ночью обрушился на Центральную Россию. В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. К утру в некоторых районах выпало уже до пяти сантиметров снега. На дорогах возможна гололедица.
Зима будет хозяйничать в Москве до середины недели. За три дня выпадет столько осадков, сколько обычно бывает за месяц.
Непогода бушует и в российских регионах. В Воронеже ураганный ветер повалил множество деревьев. В Белгороде порывы такой силы, что сорвало крышу с одного из зданий. Металлические листы и доски упали на припаркованные рядом автомобили.
Штормовое предупреждение из-за ветра объявлено и в Новосибирске, где без света остались тысячи жителей в нескольких районах.
Виной всему сразу несколько циклонов. Один из них — Балтийский, который несет резкое похолодание и рекордное количество осадков. Как отмечают синоптики, ощутимое потепление на большей территории страны стоит ждать только к середине мая.
