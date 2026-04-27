РИА Новости: Запад грозит работающим с Россией турецким банкам санкциями

Запад усилил давление на турецкие банки, которые проводят операции с Россией. Представителям финансовых организаций угрожают последствиями, если те продолжат сотрудничать с Москвой. Об этом РИА Новости рассказал источник в одном из государственных банков Турции.

Пока российские туристы не имеют проблем с банковскими расчетами в республике, но ситуацию вряд ли можно назвать устойчивой. По мнению собеседника агентства, предсказать дальнейшие шаги Евросоюза и введение новых ограничений в 2026 году трудно.

«Мы фиксируем усиление давления со стороны западных финансовых регуляторов и партнеров, которые требуют более строгого контроля за транзакциями, связанными с Россией, и предупреждают о рисках вторичных санкций», — заявил он.

По словам представителя банка, со стороны Запада выдвигаются требования проверки операций, кроме того имеют место неформальные сигналы, которые «вынуждают банки действовать более осторожно при работе с российскими клиентами». Источник в госбанке — не первый, кто указал на давление.

Прежде о последствиях западных неизбирательных санкций, которые затрудняют расчеты между Москвой и Анкарой, сообщили сотрудники посольства России в республике. Они подчеркнули, что обе страны ищут решения, которые помогли бы удержать нынешний уровень взаимодействия. При этом турецкие финорганизации пока не получали указаний от Центробанка по выравниванию процедур, связанных с Россией.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарю Европейской комиссии (ЕК) Пауле Пиньо пришлось оправдываться за слова своего руководителя Урсулы фон дер Ляйен — она заявила, что европейский континент необходимо защищать от России, Китая и Турции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.