В Рособрнадзоре назвали сроки введения практической части в ЕГЭ

Такой формат экзаменов по химии, физике и биологии в школах еще не запущен в апробацию.
Музаев: практическую часть в ЕГЭ могут ввести не раньше 2028 года
Практическую часть в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по химии, физике и биологии могут ввести не раньше 2028 года. Требуется время на подготовку соответствующего оборудования и запуск нового формата в апробацию. Об этом ТАСС рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Не все так просто. Должно быть одинаковое лабораторное оборудование во всех пунктах. Министерство просвещения утвердило стандарт лабораторного оборудования, в ближайшие годы будет закупаться», — заявил он.
По словам главы ведомства, прежде чем школьники начнут проводить практические занятия, необходимо решить и другие задачи. В частности, нужно подготовить к таким экзаменам педагогов и позаботиться о безопасности учеников. Эти факторы связаны, ведь именно педагоги несут ответственность, вплоть до уголовной, за жизнь и здоровье детей. Музаев считает, что не каждый педагог будет рад проведению опытов на ЕГЭ.
Руководитель Рособрнадзора отметил также стремление как можно скорее открыть возможность для практической части экзаменов, но это точно произойдет не раньше 2028 года. Пока соответствующие процедуры не проводили даже в качестве эксперимента. Кроме того, некоторые дети легко выполняют задания на компьютере, но им с трудом дается работа с реальными инструментами.
Ранее Музаев заявил, что в ближайшие годы отмены ЕГЭ не произойдет. Он подчеркнул, что госэкзамен гарантирует прозрачность и равные возможности для абитуриентов из разных регионов, а на создание альтернативных способов проверки знаний потребуется как минимум десять лет.
25%
