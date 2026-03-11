Защита Гуфа обжаловала приговор по делу о самоуправстве

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 7 0

В феврале артиста осудили на один год условно.

Суд над Гуфом — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Защита российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) обжаловала приговор по уголовному делу о самоуправстве. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

В конце февраля Наро-Фоминский городской суд Московской области приговорил артиста и его подельника Геворка Саруханяна к одному году условного лишения свободы.

Инцидент произошел в октябре 2024 года в бане. Долматов и Саруханян избили мужчину и украли у него телефон.

Изначально их обвиняли в грабеже, однако в ходе судебного процесса обвинение переквалифицировали на самоуправство с применением насилия и угрозой его применения.

Артист выражал несогласие с приговором, поскольку рассчитывал на полное прекращение уголовного преследования. На этом настаивал и потерпевший, который заявил о примирении между сторонами по погашении ущерба со стороны подсудимых.

Ранее Долматов говорил о постоянных проблемах с законом, после которых ему приходится оправдываться. Об этом писал 5-tv.ru.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

