Бесит, когда кто-то чавкает? Назван неожиданный признак психического расстройства

Раздражение от громкого жевания признали признаком психических болезней

Мизофония, проявляющаяся в острой неприязни к звукам дыхания или приема пищи, выступает индикатором предрасположенности к психическим отклонениям. Об этом сообщает издание Psychiatry Research со ссылкой на исследование американских ученых.

Специалисты проанализировали репрезентативную выборку совершеннолетних граждан США, чтобы установить связь между слуховой чувствительностью и состоянием психики.

В ходе работы эксперты сопоставили данные 185 человек, страдающих от мизофонии, с показателями более чем полутора тысяч участников, не имеющих подобных жалоб. Выяснилось, что у первой группы значительно выше вероятность наличия депрессивных состояний и повышенной тревожности.

Согласно результатам научной работы, почти 65% респондентов с непереносимостью определенных звуков уже имели в анамнезе подтвержденные психиатрические диагнозы. Наиболее распространенными среди них оказались депрессия, зафиксированная у 48,9% участников, и различные тревожные расстройства, выявленные у 46,7% опрошенных.

Кроме того, люди с мизофонией чаще сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), обсессивно-компульсивным расстройством и нарушениями пищевого поведения. Исследователи также обнаружили корреляцию с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Важной деталью стало то, что даже после учета социального статуса, пола и возраста испытуемых, связь между звуковым раздражением и психическими недугами оставалась стабильной. Ученые зафиксировали у таких пациентов сопутствующие сенсорные патологии, включая шум в ушах (тиннитус) и общую гиперчувствительность к громкости звуков.

Хотя специалисты уточняют, что мизофония не является прямой причиной возникновения расстройств, она служит четким маркером уязвимости нервной системы человека. Тесная взаимосвязь физиологических реакций на сопение или глотание с глубокими психологическими процессами позволяет медикам рассматривать этот симптом как повод для более тщательного обследования пациента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.