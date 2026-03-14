Бесит, когда кто-то чавкает? Назван неожиданный признак психического расстройства

Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Вы могли изо дня в день страдать от него, но не связывать с ментальными проблемами.

Самый неожиданный признак психического расстройства

Раздражение от громкого жевания признали признаком психических болезней

Мизофония, проявляющаяся в острой неприязни к звукам дыхания или приема пищи, выступает индикатором предрасположенности к психическим отклонениям. Об этом сообщает издание Psychiatry Research со ссылкой на исследование американских ученых.

Специалисты проанализировали репрезентативную выборку совершеннолетних граждан США, чтобы установить связь между слуховой чувствительностью и состоянием психики.

В ходе работы эксперты сопоставили данные 185 человек, страдающих от мизофонии, с показателями более чем полутора тысяч участников, не имеющих подобных жалоб. Выяснилось, что у первой группы значительно выше вероятность наличия депрессивных состояний и повышенной тревожности.

Согласно результатам научной работы, почти 65% респондентов с непереносимостью определенных звуков уже имели в анамнезе подтвержденные психиатрические диагнозы. Наиболее распространенными среди них оказались депрессия, зафиксированная у 48,9% участников, и различные тревожные расстройства, выявленные у 46,7% опрошенных.

Кроме того, люди с мизофонией чаще сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), обсессивно-компульсивным расстройством и нарушениями пищевого поведения. Исследователи также обнаружили корреляцию с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Важной деталью стало то, что даже после учета социального статуса, пола и возраста испытуемых, связь между звуковым раздражением и психическими недугами оставалась стабильной. Ученые зафиксировали у таких пациентов сопутствующие сенсорные патологии, включая шум в ушах (тиннитус) и общую гиперчувствительность к громкости звуков.

Хотя специалисты уточняют, что мизофония не является прямой причиной возникновения расстройств, она служит четким маркером уязвимости нервной системы человека. Тесная взаимосвязь физиологических реакций на сопение или глотание с глубокими психологическими процессами позволяет медикам рассматривать этот симптом как повод для более тщательного обследования пациента.

Последние новости

14:19
Врач рассказала о причинах утренних отеков на лице
14:00
Бесит, когда кто-то чавкает? Назван неожиданный признак психического расстройства
13:51
«Не останется и следа»: синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
13:33
«Мы хотим кровной мести»: Иран не простил США убийство верховного лидера
13:14
Собянин: силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника
12:58
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к продовольственному кризизу

Сейчас читают

«Нужно молиться»: Дейнега призвала поддержать Лерчек в борьбе с раком
Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео