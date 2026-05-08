Вечная молодость ума: ученые выяснили, как долго можно развивать интеллект

Интеллект можно развивать до глубокой старости с помощью упражнений

Когнитивное состояние человеческого мозга может не только оставаться стабильным, но и прогрессировать в пожилом возрасте, вопреки мифам о неизбежной деградации ума. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports.

Ученые установили, что снижение интеллектуальных способностей не является обязательным спутником старения организма. Напротив, при соблюдении определенных условий центральный отдел нервной системы демонстрирует высокую пластичность и готовность к совершенствованию даже у людей, перешагнувших восьмидесятилетний рубеж.

Специалисты проводили наблюдения за внушительной группой добровольцев, в которую вошли почти четыре тысячи человек. Возраст участников эксперимента варьировался в широком диапазоне — от 19 до 94 лет.

В течение трех лет исследователи фиксировали изменения в работе мозга и пришли к выводу, что ключевым фактором сохранения здоровья является регулярность полезных привычек. В частности, выполнение коротких ежедневных упражнений продолжительностью от пяти до 15 минут приводило к заметному улучшению памяти и росту эмоциональной устойчивости.

Позитивная динамика мышления наблюдалась у представителей всех поколений, при этом авторы работы подчеркнули отсутствие «потолка» для развития: даже те, кто изначально обладал высокими показателями, продолжали демонстрировать прогресс спустя тысячу дней после начала эксперимента.

Наиболее существенные сдвиги были зафиксированы у тех людей, чье когнитивное здоровье на старте оценивалось как низкое. Исследование доказало, что небольшие, но систематические изменения в образе жизни способны радикально влиять на функциональность мозга, позволяя тренировать способности на протяжении всего жизненного пути.

