Генпрокуратура потребовала изъять все имущество инвестора Галицкого

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 64 0

Под обращение в доход государства попадают квартиры, земельные участки, машино-места и даже ценные бумаги.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Генеральная прокуратура России направила в Тверской районный суд Москвы иск с требованием обратить в доход государства недвижимость бизнесмена Александра Галицкого. Об этом 11 марта сообщил источник «Известий».

В списке на изъятие значатся нежилые здания площадью 62,6 и 19,2 квадратных метра в деревне Обушково Истринского района, земельный участок там же площадью 3845 квадратов, жилой дом почти на 909 квадратов в городском округе Истра, а также квартира на Бронной улице в Пресненском районе Москвы площадью 193,3 квадрата. Кроме того, под обращение в доход попадают несколько машино-мест в Пресненском и Красносельском районах столицы.

Надзорное ведомство также просит наложить арест на все движимое и недвижимое имущество Галицкого, включая автомобили, водный и воздушный транспорт, самоходные машины, объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги, акции, доли в уставных капиталах и деньги на банковских счетах.

Одновременно Генпрокуратура требует запретить деятельность самого инвестора и его корпорации Almaz Capital Partners на территории России, признав их экстремистским объединением.

«Известия» ранее писали, что фонд Галицкого оказался причастен к финансированию украинских проектов: гранты выделялись уже после начала СВО, а сам бизнесмен входил в наблюдательный совет Украинской ассоциации венчурного капитала.

В феврале 2026 года бывшая жена миллиардера Алия Галицкая была арестована по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов. Спустя два дня она покончила с собой в изоляторе. Накануне прокуратура признала, что уголовное дело возбудили при отсутствии достаточных доказательств.

