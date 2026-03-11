Блогер из России пропал на Пхукете после проблем с визой и потери паспорта

Российский блогер и танцор Константин, находившийся на Пхукете, пропал без вести после того, как не смог продлить свою тайскую визу и потерял российский паспорт. Об этом сообщил его отец Владимир в интервью 5-tv.ru.

Последний раз с семьей Константин общался 16 января, после чего прекратил всякую связь.

Константин прибыл в Таиланд в сопровождении друга, который вскоре вернулся на родину, а блогер решил остаться на Пхукете. Однако вскоре он столкнулся с проблемами: потеря паспорта и денег заставили его скитаться по улицам города.

В одном из разговоров с другом Константин сообщил, что, не видя другого выхода, решил «пойти на авантюру» и попасть в полицию. Его друг передал сообщение, в котором блогер говорил:

«Я очень устал и хочу поесть. Что бы мне такое подворовывать, чтобы попасть в полицию? Может, хоть так мне дадут визу?»

Константин 19 января перестал выходить на связь даже с другом, и это вызвало беспокойство у его семьи. Отец блогера сообщил, что они обратились в местную полицию и российское консульство, но до сих пор не получили никакой информации.

