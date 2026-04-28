Снегопад снова обрушился на Москву

В столице в понедельник выпало около трех четвертей апрельской нормы осадков.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Ослабевший днем 27 апреля снегопад в Москве набрал силу вечером. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.
Известно, что большие хлопья снега кружат в воздухе из-за сильного ветра. На крышах домов и газонах в Новомосковском округе и на севере столицы образовался снежный покров, а на проезжей части и тротуарах из-за плюсовой температуры — лужи.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник в Москве выпало 27 миллиметров осадков — около 73 процентов от месячной нормы апреля. Он также отметил, что самыми «мокрыми» городами Подмосковья стали Дмитров и Долгопрудный.
Ранее в Гидрометцентре предупреждали жителей Москвы и области об ухудшении погодных условий 27 апреля. Регион накрыли осадки в виде мокрого снега и шквалистый ветер. Из-за этого в столице было парализовано движение автомобилей. По прогнозам синоптиков, хима сохранится в городе до середины этой недели. Кроме того, непогода обрушилась и на другие города — Воронеж, Белгород и Новосибирск.
- 28 апр
- Непогода в Центральной России: как долго продержится внезапно вернувшаяся зима
- 27 апр
- Метеозависимость или болезнь? Когда скачки давления становятся опасны
- 27 апр
- Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
- 27 апр
- Мощный снегопад обрушился ночью на Москву и соседние регионы
- 26 апр
- В Подмосковье выпал снег
- 26 апр
- Аномальные изменения: какое давление ожидается в Москве 26 и 27 апреля
- 24 апр
- Четыре рыбака пропали после шторма на Волге
- 24 апр
- Торнадо в Оклахоме разнес военную авиабазу
- 24 апр
- Сильнейшая за последние месяцы: на Солнце зафиксирована мощная вспышка
- 23 апр
- Уверенно раскрываем зонтики: какая погода будет в Москве 23 апреля
Читайте также
25%
