Снегопад снова обрушился на Москву

Ослабевший днем 27 апреля снегопад в Москве набрал силу вечером. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Известно, что большие хлопья снега кружат в воздухе из-за сильного ветра. На крышах домов и газонах в Новомосковском округе и на севере столицы образовался снежный покров, а на проезжей части и тротуарах из-за плюсовой температуры — лужи.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник в Москве выпало 27 миллиметров осадков — около 73 процентов от месячной нормы апреля. Он также отметил, что самыми «мокрыми» городами Подмосковья стали Дмитров и Долгопрудный.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали жителей Москвы и области об ухудшении погодных условий 27 апреля. Регион накрыли осадки в виде мокрого снега и шквалистый ветер. Из-за этого в столице было парализовано движение автомобилей. По прогнозам синоптиков, хима сохранится в городе до середины этой недели. Кроме того, непогода обрушилась и на другие города — Воронеж, Белгород и Новосибирск.

