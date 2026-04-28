Выстрелы в отеле и вопросы к спецслужбам: что стоит за атакой на Трампа

Остановить премьер-министра Израиля Нетаньяху мог бы, наверное, Трамп, но у того сейчас свои проблемы. Он только что пережил очередное покушение, а во время расследования этого нападения всплывают детали, о которых многие хотели промолчать.

Например, почему вооруженный до зубов человек оказался в отеле, где собралась вся американская элита? Как так вышло, что Секретная служба сначала спасла вице-президента, и только потом Трампа? И уж не слишком ли явно в этой истории заметен украинский след? Тему продолжит корреспондент «Известий» из Вашингтона Евгения Власова.

Это первое слушание по уголовному делу, которое сегодня гремит, кажется, на всю страну. Следствие уже пришло к выводу, что 31-летний Коул Аллен из Калифорнии заранее и тщательно планировал нападение на первых лиц государства и чиновников администрации президента. Для этого он даже снял номер в гостинице, где проходил торжественный ужин.

Разбирательство еще продолжится, но уже сейчас понятно — Коулу Аллену грозит пожизненное заключение за попытку убийства президента США.

Вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами Коул Аллен просто пробежал мимо сотрудников службы безопасности. Его удалось остановить только на входе в конференц-зал. Он даже успел сделать пару выстрелов.

Как только прогремели выстрелы, в зале началась неразбериха. Спецслужбы почему-то сначала вывели вице-президента Вэнса, и только потом вспомнили про Трампа. Кажется, в какой-то момент его даже едва не уронили. Госсекретарь, который тоже был в зале, теперь вынужден защищаться от журналистов.

«Я видел, как они соблюдали все протоколы безопасности. Я наблюдал за мерами безопасности, которые они принимали в отношении президента. В тот момент было довольно очевидно, что они пытались вывести его с места событий, как и положено», — заявил госсекретарь Марко Рубио.

Беременной Кэролайн Левитт, пресс-секретарю Белого дома, пришлось прятаться под столом. Беременная жена советника Трампа Стивена Миллера оказалась впереди супруга, и репортеры пишут, что он как будто за ней прятался.

Среди гостей, впрочем, оказались и очень ловкие, кого вся эта ситуация вообще не напугала.

Возможность самопиара не упустила украинский посол Стефанишина — выложила драматичное селфи в платье с перьями — практически из-под стола.

Это уже третья атака на Трампа, и от вопросов о компетентности президентской охраны уже не спрятаться. По периметру здания охраны не было. А единственный металлодетектор установили прямо у входа в зал.

«Количество вопиющих и очевидных ошибок, допущенных службой безопасности, было столь странным, что, разумеется, не осталось незамеченным. Поэтому я предполагаю, что развернется обсуждение протоколов безопасности, применяемых в отношении президента», — заявил политолог Гарланд Никсон.

Впрочем, Трамп наверняка использует новое покушение себе на пользу. На фоне не слишком популярной войны с Ираном. И тут теории идут одна за другой. Американские СМИ пишут, что нападение — постановка, чтобы поднять рейтинг. В деле, кстати, уже появился украинский след. Задержанный Аллен был недоволен политикой в отношении Украины и ратовал за продолжение помощи Киеву.

