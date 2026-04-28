В Нью-Йорке сегодня началась главная мировая конференция по ядерному оружию. Один из главных вопросов — стремительная милитаризация Европы.

Париж и Варшава открыто обсуждают подключение европейских стран к французской системе ядерного сдерживания. Макрон распорядился увеличить арсенал атомного оружия и допустил размещение стратегической авиации по всему континенту, в том числе и на восточных границах Старого света.

А по данным Службы внешней разведки, Европейский союз уже тайно прорабатывает вопрос о производстве оружия массового поражения и создания самостоятельного командования ядерными силами.

И одновременно с этим усиливается мировая гонка вооружений. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира, глобальные военные расходы в 2025 году превысили два с половиной триллиона долларов. Например, Украина тратит больше 40 процентов своего бюджета именно на оружие.

