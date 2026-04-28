«Я все испробовал»: Газманов пожаловался на проблемы со сном

Исполнитель перепробовал разные методы лечения, однако это никак не повлияло на результат.

Есть ли у Газманова проблемы со здоровьем

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Газманов пожаловался на сильную бессонницу во время гастролей

Народный артист России Олег Газманов признался, что страдает от сильной бессонницы, которая не позволяет ему нормально отдохнуть и плохо влияет на его состояние. Об этом певец рассказал в интервью KP.RU на премии «Шансон года».

Он заявил, что ведет борьбу с бессонницей уже длительное время. По его словам, эмоциональное напряжение заметно наблюдается во время гастрольных туров. Газманов подчеркнул, что испробовал практически все известные методы лечения, но успеха не добился.

«Когда у меня гастрольный тур, у меня столько эмоций. Я все пробовал. И голый всегда сплю. Погулять не очень получается. Клянусь, я делал все. Говорят, надо спать без одежды и вставать на голову. Я без одежды всегда сплю. Или советуют жесткий спорт, чтобы устать. Так у меня жесткий спорт», — пояснил исполнитель.

При этом Газманов добавил, что, несмотря на все проблемы, продолжает выступать и радовать своих поклонников «из последних сил».

В ноябре прошлого года певец о опроверг слухи о проблемах с позвоночником. Он отверг все домыслы, назвав их бредом. Исполнитель сказал, что оставаться в форме ему помогают специальные упражнения, которые выполняет регулярно.

Кроме того, артист сообщил, что каждый день отжимается столько раз, сколько ему лет. В июле этого года ему исполнится 75 лет.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
