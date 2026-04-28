«Я все испробовал»: Газманов пожаловался на проблемы со сном

Газманов пожаловался на сильную бессонницу во время гастролей

Народный артист России Олег Газманов признался, что страдает от сильной бессонницы, которая не позволяет ему нормально отдохнуть и плохо влияет на его состояние. Об этом певец рассказал в интервью KP.RU на премии «Шансон года».

Он заявил, что ведет борьбу с бессонницей уже длительное время. По его словам, эмоциональное напряжение заметно наблюдается во время гастрольных туров. Газманов подчеркнул, что испробовал практически все известные методы лечения, но успеха не добился.

«Когда у меня гастрольный тур, у меня столько эмоций. Я все пробовал. И голый всегда сплю. Погулять не очень получается. Клянусь, я делал все. Говорят, надо спать без одежды и вставать на голову. Я без одежды всегда сплю. Или советуют жесткий спорт, чтобы устать. Так у меня жесткий спорт», — пояснил исполнитель.

При этом Газманов добавил, что, несмотря на все проблемы, продолжает выступать и радовать своих поклонников «из последних сил».

В ноябре прошлого года певец о опроверг слухи о проблемах с позвоночником. Он отверг все домыслы, назвав их бредом. Исполнитель сказал, что оставаться в форме ему помогают специальные упражнения, которые выполняет регулярно.

Кроме того, артист сообщил, что каждый день отжимается столько раз, сколько ему лет. В июле этого года ему исполнится 75 лет.

